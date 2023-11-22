Με κριτική στον πρωθυπουργό γιατί «άφησε την χώρα αθωράκιστη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», ξεκίνησε την ομιλία του στην Βουλή, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι αντίθετα με το θέμα της συζήτησης στη Βουλή δεν «δεν ακούσαμε από τον πρωθυπουργό για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και πως θα ξαναπάρει μπρος η οικονομία και η αναπτυξιακή διαδικασία. Το αναπτυξιακό μοντέλο και η αναπτυξιακή πορεία δεν συζητήθηκε. 'Αλλο πράγμα ζητήσατε να συζητήσουμε και άλλο καταθέσατε στην ομιλία σας. Είδα τους βουλευτές να να χειροκροτούν για την μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεταμόρφωσης.

Ωστόσο δεν έχουν δοθεί ακόμη τα επιδόματα ενοικίου, μιλάτε στους πολίτες που ακόμη ζουν σε κοντέινερ και τους λέτε ότι θα κάνουμε κάτι για τους οικισμούς».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Ζητήσαμε μία συζήτηση για την κλιματική κρίση και την ανθεκτικότητα τον Αύγουστο. Ζητήσαμε συζήτηση για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, και κάνετε μία συζήτηση για όλα και για τίποτε συγκεκριμένο. Πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση για την επανεκκίνηση για την Θεσσαλία και τον Έβρο όπως και για την κλιματική κρίση».

Ακολούθως εξαπέλυσε επίθεση λέγοντας ότι «ανακαλύπτετε τον τροχό το 2023. Αφήσατε αθωράκιστη την χώρα στις φυσικές καταστροφές ενώ υπήρχαν τα εργαλεία που ζητούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2018 και 2019. Υποτιμήσατε την επιστήμη αλλά και την κλιματική κρίση και υποτιμήσατε την ανασυγκρότηση αλλά και την αγωνία των πολιτών. Θα καταθέσουμε προτάσεις όπως έχουμε κάνει, υπάρχουν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019. Αν είχατε ακούσει τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ οι φυσικές καταστροφές θα συνέβαιναν αλλά οι επιπτώσεις για τους πολίτες και για την χώρα θα ήταν μικρότερες. Για ποιο λόγο αυτά που παραδόθηκαν το 2018 και 2019 δεν εφαρμόστηκαν, πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης».

Τέλος ανέφερε: «Σήμερα έχουμε υποκύψει στο σενάριο πάμε και όπου βγει».

Ο κ. Φάμελλος έκανε αναφορά επίσης στη συμφωνία στο Ισραήλ ασκώντας παράλληλα κριτική στον πρωθυπουργό για την μέχρι τώρα στάση του: «Πράγματι είναι θετική η συμφωνία αλλά υποκριτικό να ακούγεται από τον Μητσοτάκη που κρύφτηκε και δεν προσυπέγραψε την συμφωνία του ΟΗΕ με την πρωτοβουλία της Γαλλίας».

Πηγή: skai.gr

