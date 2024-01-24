«Η ορθή εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι το κλειδί», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της παράδοσης της προεδρίας του ΙCMPD από την Τουρκία στην Ελλάδα, ο Μ. Σχοινάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων, κυρίως στο θέμα του μεταναστευτικού και μετά τις δυσκολίες της τελευταίας τετραετίας. «Τώρα, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο μίλι αυτού του νομοθετικού κύκλου, είμαι πραγματικά χαρούμενος και περήφανος που φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τις πολλές δυνατότητες μέσα από την αναζωογόνηση των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία, με τη μετανάστευση πάντα στο επίκεντρο της λεγόμενης θετικής ατζέντας», ανέφερε ο Μ. Σχοινάς. «Τώρα που η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία αυτού του ινστιτούτου, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η χώρα ενισχύει περαιτέρω την ενεργή, εξωστρεφή προσέγγισή της ως αξιόπιστος εταίρος στη διαχείριση της μετανάστευσης», πρόσθεσε ο Έλληνας επίτροπος.

Αναφερόμενος στην «ιστορική» πολιτική συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο στην ΕΕ, που επετεύχθη στις 20 Δεκεμβρίου, ο Μ. Σχοινάς τόνισε ότι αποτελεί την απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και παρέχει λύσεις στα πιο πιεστικά ζητήματα των Ευρωπαίων. «Εξτρεμιστές, δημαγωγοί και λαϊκιστές, προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη για το αντίθετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τώρα να αναδύεται ένας περίεργος συνασπισμός μεταξύ της άκρας Δεξιάς της Ευρώπης και της άκρας Αριστεράς, που αρχίζουν να πυροβολούν το σύμφωνο πριν ακόμη εφαρμοστεί», παρατήρησε ο Έλληνας επίτροπος, επισημαίνοντας ότι «η Μόρια, το Καλέ και η Λαμπεντούζα», ήταν η άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι δεν υπήρχε ενιαία μεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι το νέο Σύμφωνο βασίζεται σε δύο πυλώνες: στην υπευθυνότητα και στην αλληλεγγύη. Σχετικά με την υπευθυνότητα, τόνισε ότι η νέα νομοθεσία εισάγει μια σύντομη υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διοχετεύει γρήγορα τους ανθρώπους στις κατάλληλες διαδικασίες. «Τώρα έχουμε μια ενιαία διαδικασία θεμελιωμένη σε ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους», ανέφερε ο Μ. Σχοινάς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτές οι διαδικασίες μας δίνουν ένα ισχυρό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τους λαθρεμπόρους».

Όσον αφορά την πτυχή της «αλληλεγγύης», ο Έλληνας επίτροπος τόνισε ότι εξασφαλίζεται ένα μόνιμο εγγυημένο σύστημα, μέσω ενσωματωμένων μηχανισμών, για κάθε είδους κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Όπως εξήγησε, αυτή είναι μια νομική υποχρέωση που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ αν ενεργοποιήσει το «κουμπί της αλληλεγγύης», η ΕΕ θα παράσχει το κατάλληλο μείγμα που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κρίσης.

Συνεχίζοντας, ο Μ. Σχοινάς αναφέρθηκε σε δύο ακόμα σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το ένα είναι οι επιπλέον χρηματοοικονομικοί πόροι και το δεύτερο είναι οι συνεργασίες με τις τρίτες χώρες. Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, ο Μ. Σχοινάς εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου που καλείται να αναθεωρήσει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο Στήριξης της ΕΕ την περίοδο 2021-2027, θα δώσει την απαιτούμενη απάντηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Όσον αφορά τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να συνάψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης με περίπου 25 χώρες, που είναι οι βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. «Αυτό είναι εφικτό», δήλωσε με βεβαιότητα ο Μ. Σχοινάς, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έγιναν πολλά βήματα για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση της εξωτερικής διάστασης. «Δήλωση με την Τουρκία, συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια, συμφωνίες με το Μπαγκλαντές, συζητήσεις με το Πακιστάν, τη Βόρεια Αφρική, την Αίγυπτο, δεν αφήσαμε λιθαράκι που δεν σηκώσαμε προκειμένου να φέρουμε τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μαζί μας», ανέφερε ο Μ. Σχοινάς.

Καταλήγοντας, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η βασική πρόκληση για στο μέλλον είναι «η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου», λέγοντας: «Αυτό θα είναι το κλειδί. Είμαι πολύ αισιόδοξος και σίγουρος ότι θα λειτουργήσει. Έχουμε συλλογική υποχρέωση να κάνουμε το νέο Σύμφωνο να λειτουργήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.