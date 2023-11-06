Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί στην πλατεία των Εξαρχείων, όταν κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να εμποδίσουν μηχανήματα του υπουργείο Υποδομών να κόψουν δέντρα, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες για το μετρό.

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να εμποδίσουν της εργασίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 09:00 οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι προκάλεσαν μικρές φθορές στην περίφραξη του εργοταξίου, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε περιορισμένη χρήση χημικών για να τους απομακρύνουν.

Η διαμαρτυρία έληξε χωρίς προσαγωγές.

Δούκας: «Καλούμε την ανάδοχη εταιρεία να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για τις μεταφυτεύσεις των δέντρων»

Δήλωση για το περιστατικό έκανε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σε αυτή αναφέρει:

«Άλλο ένα τετελεσμένο της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Από το πρωί κόβονται δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα χαμένο δέντρο και διαβούλευση ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν ένα περιβαλλοντικό και φιλολαϊκό έργο όπως το Μετρό να αποτελεί αντικείμενο οξυμένης αντιπαράθεσης. Καλούμε την ανάδοχη εταιρεία να σταματήσει αμέσως τις εργασίες κοπής και να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για τις μεταφυτεύσεις των δέντρων και τη βιωσιμότητά τους. Κάθε δέντρο που κόβεται αφαιρεί ανάσες ζωής. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κάθε κατασκευή όσο σημαντική και αν είναι αυτή».

