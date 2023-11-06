Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένταση στην πλατεία Εξαρχείων το πρωί για το μετρό - Κάτοικοι αντιδρούν στις εργασίες- Παρέμβαση Δούκα (βίντεο-φωτογραφίες)

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο από νωρίς, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις κοπές των δέντρων

εξαρχεια

Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί στην πλατεία των Εξαρχείων, όταν κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να εμποδίσουν μηχανήματα του υπουργείο Υποδομών να κόψουν δέντρα, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες για το μετρό.

metro

εξαρχεια

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να εμποδίσουν της εργασίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 09:00 οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι προκάλεσαν μικρές φθορές στην περίφραξη του εργοταξίου, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε περιορισμένη χρήση χημικών για να τους απομακρύνουν.

μετρο εξαρχεια

μετρο

Η διαμαρτυρία έληξε χωρίς προσαγωγές. 

Δούκας: «Καλούμε την ανάδοχη εταιρεία να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για τις μεταφυτεύσεις των δέντρων»

Δήλωση για το περιστατικό έκανε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σε αυτή αναφέρει:

«Άλλο ένα τετελεσμένο της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Από το πρωί κόβονται δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα χαμένο δέντρο και διαβούλευση ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν ένα περιβαλλοντικό και φιλολαϊκό έργο όπως το Μετρό να αποτελεί αντικείμενο οξυμένης αντιπαράθεσης. Καλούμε την ανάδοχη εταιρεία να σταματήσει αμέσως τις εργασίες κοπής και να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για τις μεταφυτεύσεις των δέντρων και τη βιωσιμότητά τους. Κάθε δέντρο που κόβεται αφαιρεί ανάσες ζωής. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κάθε κατασκευή όσο σημαντική και αν είναι αυτή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό Εξάρχεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark