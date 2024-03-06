Η κυβέρνηση ματαιοπονεί, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ για την εταιρεία Κασσελάκη

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπόσωπο Παύλο Μαρινάκη δίνει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά για το θέμα της εταιρείας του Στέφανου Κασσελάκη στο εξωτερικό.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κεχαγιά επισημαίνει πως «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία της για το γεγονός πως ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να της γυρίζει την πλάτη λίγους μόλις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου, κάτι που αποτυπώνεται με σαφήνεια στα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων».

Παράλληλα αναφερόμενη στο ζήτημα της εταιρείας του κ. Κασσελάκη σημειώνει ότι «στις ΗΠΑ η επιχειρηματικότητα για τους απόδημους Έλληνες είναι συνυφασμένη με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα σε αντίθεση με πρακτικές στις οποίες έχουν συνηθίσει διάφορες οικογένειες που πλουτίζουν με αδιαφανή και πολλές φορές “αδιευκρίνιστο” τρόπο ακόμη και μέσω εξωχώριων εταιρειών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Προφανώς και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία της για το γεγονός πως ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να της γυρίζει την πλάτη λίγους μόλις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου, κάτι που αποτυπώνεται με σαφήνεια στα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Μπροστά σ’ αυτήν τη διαπίστωση και υπό το βάρος της καταδίκης της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζητήματα Κράτους Δικαίου επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τον πρόεδρο του προσπαθώντας να πείσει ότι «όλοι το ίδιο είναι». Χρησιμοποιεί παραμορφωτικούς φακούς για να υπονομεύσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να ρίξει σκιές στον αρχηγό της Στέφανο Κασσελάκη.

Ματαιοπονεί! Στις ΗΠΑ η επιχειρηματικότητα για τους απόδημους Έλληνες είναι συνυφασμένη με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα σε αντίθεση με πρακτικές στις οποίες έχουν συνηθίσει διάφορες οικογένειες που πλουτίζουν με αδιαφανή και πολλές φορές «αδιευκρίνιστο» τρόπο ακόμη και μέσω εξωχώριων εταιρειών.

Προφανώς έχοντας μάθει να λειτουργούν μ' αυτόν τον τρόπο, χωρίς μάλιστα να φορολογούνται όπως όλοι οι απόδημοι επιχειρηματίες ακόμη και για το τελευταίο ευρώ/ δολάριο θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι καταφεύγουν στα ίδια μέσα.

