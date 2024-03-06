Τριήμερη ιδεολογικοπολιτική μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την Παρασκευή ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη Βουλή και οι πολιτικές αναταράξεις αναμένεται να είναι ανάλογες με αυτές που προκλήθηκαν από τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ισότητα στο γάμο προκάλεσε «σεισμό» στη «δεξιά πολυκατοικία» με τον Κυριάκο Βελόπουλο να πιέζει πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο πως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελληνική Λύση εμφανίστηκε σε κάποιες ακόμα και με διψήφιο ποσοστό υπερδιπλασιάζοντας το αποτέλεσμα του καλοκαιριού. (4,44%).

Το νομοσχέδιο για τα ανώτατα ιδρύματα ακουμπά περισσότερο το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές στο άρθρο 16 που θα πραγματοποιηθούν μετά τις εθνικές εκλογές. Το θερμόμετρο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει στο κόκκινο, καθώς η πλειοψηφία χαρακτηρίζει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» για τη «στροφή» που πραγματοποιεί με την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι μια ιδεολογικοπολιτική μάχη που κρατά εδώ και πολλά χρόνια προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στον φοιτητικό και πανεπιστημιακό χώρο. Το ίδιο θα γίνει και τώρα με φόντο τις ευρωεκλογές.

Έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά η κίνηση του ΠΑΣΟΚ να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη έχει παγιωθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση εξοβελίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα τόσο εμβληματικό νομοσχέδιο δεν θα μπορούσε να συνταχθεί με την πλειοψηφία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να δείξει πως είναι η εν δυνάμει αξιωματική αντιπολίτευση και συνεπώς δεν θέλει να αφήσει πολύ χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ να «παίξει μόνος του μπάλα» στην Ολομέλεια.

Τις διαφωνίες που υπήρχαν στο «πράσινο στρατόπεδο» και καταγράφηκαν και στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα επιχειρούν να τις ξεπεράσουν. Πλέον στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, έχουν ρίξει τα «δίχτυα» τους σε ένα πιο αριστερό κοινό που δείχνει να γυρνά την πλάτη στην Κουμουνδούρου. Υπάρχει, άλλωστε και ο κόσμος που ακολουθεί τον Γιώργο Παπανδρέου και πιστεύει πως οι αλλαγές στα ΑΕΙ πρέπει να προχωρήσουν αφού πρώτα αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Είναι ένα θέμα, πάντως για το οποίο έτσι και αλλιώς οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται διχασμένοι.

Δεν μπορεί να παραβλεφθεί πως η πλειοψηφία, σύμφωνα με την Pulse, λέει «ναι» στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και αυτό το στοιχείο από μόνο του προκαλεί περαιτέρω «μουρμούρα» και αναταράξεις.

Γενικά στην κυβέρνηση καταλογίζεται έλλειψη διαλόγου για το συγκεκριμένο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας τις πάγιες θέσεις του – παρά κάποιες μικρές παραφωνίες όταν πρωτοάνοιξε η κουβέντα – δηλώνει κάθετα αντίθετος με το νομοσχέδιο. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή ο Στέφανος Κασσελάκης να επιβάλει αυτή τη φορά κομματική πειθαρχία. Στην Επιτροπή της Βουλής καταψήφισαν τόσο το ΚΚΕ όσο και η Νέα Αριστερά.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε υψηλούς τόνους με την πλειοψηφία να επιχειρηματολογεί και να επιμένει πως σημαντικά ιδρύματα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα τη στιγμή, μάλιστα που στη χώρα υφίσταται ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Μάχη στη Βουλή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα δώσουν και τα μικρότερα κόμματα, γνωρίζοντας πως η χαλαρή ψήφος των ευρωεκλογών μπορεί να τα ευνοήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.