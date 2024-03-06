Της Πηνελόπης Γκάλιου

«Πρόβα τζενεράλε» για την προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει ενόψει ευρωεκλογών, αναμένεται να διεξαχθεί τις επόμενες τρεις μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση που ξεκινάει σήμερα επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων.

Το Μέγαρο Μαξίμου προσεγγίζει την επίμαχη κοινοβουλευτική συζήτηση ως την τελευταία μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη, που θα δοθεί για μία κρίσιμη μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που αποτέλεσε προεκλογική του δέσμευση και πλέον «παίρνει σάρκα και οστά» με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Παράλληλά όμως, φαίνεται να «βαφτίζει» ως κύριο αντίπαλό του τη Χαροιλάου Τρικούπη – μετά την κατάρρευση που παρουσιάζει τουλάχιστον δημοσκοπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ- και θα επιχειρήσει να αναδείξει την «πολιτική υποκρισία και τη διγλωσσία» – όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη- της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, απαρνιέται την διακηρυγμένη θέση του, που επί χρόνια ήταν υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, και επιχειρεί να «ψαρέψει» ψήφους από τα αριστερά του και τους επικριτές της μεταρρύθμισης, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο, ως ένας άλλος «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ». Μία στάση που θέτει αυτόματα τη Χαριλάου Τρικούπη και ως τον «βασικό» πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Η ΝΔ αναμένεται καθ' όλη την τριήμερη συζήτηση να αναδείξει την ρεαλιστική προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζει μία εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα, τονίζοντας ότι με το νομοσχέδιό της έρχεται να οριοθετήσει το γεγονός ότι στην Ελλάδα υφίσταται ιδιωτική – και κερδοσκοπική – τριτοβάθμια εκπαίδευση και να βάλει αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, ενώ θα εστιάσει στην ταυτόχρονη ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου, με το 70% του νομοσχεδίου να αφορά αυτή την αναβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει μιλήσει για μία «ιστορική αλλαγή» και αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική του νομοσχεδίου έκανε λόγο «διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου» τονίζοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας που θεσμοθετείται για τα μη κρατικά, μη κεδροσκοπικά Πανεπιστήμια είναι από τα πλέον αυστηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι διπλό, καθώς εκτός από την αλλαγή της στάσης του, σε σχέση με την επικρατούσα θέση για πολλά χρόνια υπέρ των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, έχει να αντιμετωπίσει και τη διγλωσσία στο εσωτερικό του με τους βουλευτές του που αντιτίθενται στην κομματική γραμμή αλλά και τη διαφοροποίηση της κεντρικής γραμμής από τIς γνωμοδοτήσεις έγκριτων συνταγματολόγων του, όπως των κυρίων Νίκου Αλιβιζάτου, και του Ευάγγελου Βενιζέλου, που δεν συμμερίζονται τις ενστάσεις περί αντισυνταγματικότητας και επιχειρηματολογούν για το αντίθετο. Υπό αυτά τα δεδομένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέξει τελικά να πάει ευθέως κόντρα στις επιστημονικές εισηγήσεις των παραπάνω συνταγματολόγων ή εάν θα επιλέξει να συνυπογράψει την ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του νομοσχεδίου, την οποία αναμένεται να υποβάλλουν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο ζήτημα αντισυνταγματικότητας που εγείρεται αναφέρθηκε και ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο και άκουσε τις απόψεις και των αρμοδίων φορέων επί του νομοεχδίου, θέτοντας το εξής ρητορικό ερώτημα : «Είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος ή ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης υποστηρικτές αυτής της κυβέρνησης; Είναι; Διότι νομίζω ότι το ερώτημα είναι κάθετα ρητορικό. Ο κύριος Μανιτάκης, δε, ήταν η πρόταση του κυρίου Φώτη Κουβέλη, της Δημοκρατικής Αριστεράς, στην κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, για τη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και να το πω ακόμη πιο ρητά. Εμείς προσχωρούμε σε αυτή την σύγχρονη συνταγματική ερμηνεία. Και να πω κάτι με πολύ ευγένεια και με πολύ σεβασμό απέναντι σε όλους και επειδή μίλησαν και καθηγητές πανεπιστημίων και μίλησαν πολλοί άνθρωποι και με τις ιδιότητές τους. Είναι λάθος μήνυμα η γενικευμένη πολυπραγμοσύνη».

Σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο και η συνταγματικότητά του ή μη, θα κριθεί από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη. «Θα κριθεί η συγκεκριμένη περίπτωση και θα κριθεί στο πλαίσιο της διάταξης των εξουσιών. Εκτός και εάν δεν πιστεύουμε στη διάκριση των εξουσιών. Εκτός και εάν δεν παρατηρούμε το πώς έχει εξελιχθεί η νομολογία των δικαστηρίων, γιατί αυτό το οποίο εγώ οφείλω να πω ότι κατάλαβα από τη συζήτηση είναι το ότι υπάρχει ένα στατικό κείμενο και υπάρχει το πώς το ερμηνεύουμε εμείς ανάλογα με πολιτικά διακυβεύματα. Σαν να μην υπάρχουν τα δικαστήρια εθνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία με τη νομολογία τους έχουν εξελίξει μία σειρά από πράγματα» παρατήρησε ο Υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.