Ένα ακόμα βήμα στην πορεία βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας αναμένεται να αποτελέσει η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Η συνεδρίαση του ΑΣΣ είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με την ενεργοποίηση πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και με βάση τους εξής άξονες: Πολιτικός διάλογος, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, θετική ατζέντα.

Η συνεδρίαση του ΑΣΣ ύστερα από επτά χρόνια -τέσσερα από οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έφτασαν σε οριακό σημείο έντασης- επιδιώκεται να σηματοδοτήσει την αμοιβαία βούληση για συνεργασία προς όφελος των δύο χωρών και για εξομάλυνση των σχέσεων σε πνεύμα αμοιβαίας ειλικρίνειας και σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του οδικού χάρτη των επαφών που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών.

Στόχος είναι να εδραιωθεί η ηρεμία και η βελτίωση των διμερών σχέσεων να επισφραγιστεί με συμφωνίες που είναι προς όφελος των δύο χωρών. Οι διαφωνίες παραμένουν, ωστόσο η επιδίωξη είναι οι διαφωνίες να μην παράγουν διμερείς κρίσεις.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Σε συνέχεια των βασικών αξόνων συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στη Συνεδρίαση του ΑΣΣ, πέρα από τον Υπουργό Εξωτερικών (και την υφυπουργό ΥΠΕΞ, καθώς και τον ΥΦΥΠΕΞ για την Οικονομική Εξωστρέφεια) θα συμμετέχουν υπουργοί με αρμοδιότητες στους τομείς της Άμυνας, της Μετανάστευσης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού, της Οικονομίας και της Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα

Το πρωί της της 7ης Δεκεμβρίου οι υπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας θα έχουν διμερείς συναντήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα υπουργεία.

Την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου με το ίδιο σχήμα των προηγούμενων δύο συναντήσεών τους που πραγματοποιήθηκαν στο Βίλνιους και στη Νέα Υόρκη (με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών Άννας Μαρίας Μπούρα και Cagatay Kilic). Μετά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο .

Στη συνέχεια, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του ΑΣΣ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη μορφή γεύματος εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2010 στην Αθήνα από τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν που υπέγραψαν από κοινού και την ιδρυτική Διακήρυξη του Συμβουλίου.

Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάριο του 2013 υπό την προεδρία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας, Αντώνη Σαμαρά και Ταγίπ Ερντογάν.

Η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 στην Αθήνα υπό τους Αντώνη Σαμαρά και τον τότε Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου.

Η τέταρτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη τον Μάρτιο του 2016 υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αχμέτ Νταβούτογλου.

