Σε «πέντε σημεία (που) αποδομούν το αφήγημα της κυβέρνησης για τον κρατικό προϋπολογισμό", αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του προϋπολογισμού του 2024.

Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε αβεβαιότητες αφού:

Προβλέπει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 2,9% ενώ Ε.Ε. και ΔΝΤ χαμηλότερες προβλέψεις με 2,3% και 2%.

Προβλέπει συγκράτηση του πληθωρισμού, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα ιδιαίτερα για τις τιμές στην ενέργεια.

Προβλέπει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων 15%, όταν το 2023 ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων ήταν ο μισός από αυτόν που είχε προβλεφθεί».

Όπως εξάλλου είπε ο κ. Κατρίνης, τα φορολογικά έσοδα στηρίζονται στους έμμεσους φόρους που είναι οι πιο άδικοι ενώ το ισοζύγιο στη σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων επιδεινώνεται και «η κυβέρνηση δεν κάνει καμία προσπάθεια να αλλάξει αυτό το μείγμα. Για αυτό και δεν συζητά μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική, πολιτική που χαρακτήρισε άδικη, ο κ. Κατρίνης είπε ότι:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα είναι αυξημένος κατά 959 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2023, λόγω της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε 6,696 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 295 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από πέρυσι ενώ μειώνεται κατά 50% ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%.

«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έσοδα από τη φορολόγηση επαγγελματιών και επιστημόνων κατευθύνονται σε δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Δε λέει, όμως, ότι ένα σημαντικό μέρος των 481 εκατ.ευρώ που θα δοθούν στην υγεία θα διατεθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 664 εκατ. ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2023», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Στο κλίμα αυτό, σημείωσε παράλληλα ότι καταρρίπτεται ο μύθος ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επιβάλλει φόρους. «Πέρα από το νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με το τεκμαρτό εισόδημα που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, έχουμε και την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στο 24% για τα μη αλκοολούχα ποτά που θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών στην εστίαση», είπε ο κ. Κατρίνης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση κρατά επιμελώς κρυμμένα προβλήματα όπως οι κρατικές εγγυήσεις που συνιστούν σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο και έφτασαν τα 29,6 δις το 2022 από 9,8 δισ. το 2019.

"Η κυβέρνηση δεν διαθέτει αξιοπιστία. Δεν διαθέτει αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, συμπεριληπτικό αναπτυξιακό σχέδιο για τους πολλούς. Ταυτόχρονα δεν έχει κανένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει υπαρξιακά προβλήματα για τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Δεν μας αξίζει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Η χώρα αξίζει καλύτερα. Η ελληνική κοινωνία αναζητά ένα νέο, εναλλακτικό και αξιόπιστο σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη, η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ.'' τόνισε , κλείνοντας την ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

