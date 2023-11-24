Αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ Κυρίτσης - Παρασκευόπουλος

Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν σήμερα ο Γιώργος Κυρίτσης και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος.
Ο κ. Κυρίτσης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από σήμερα μένει ανένταχτος ενώ υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ήδη παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιώργος Κυρίτσης αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:
«Καλημέρα, μετά από 43 συναπτά έτη στην οργανωμένη πάλη, από σήμερα είμαι ανένταχτος. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, παρ’ ότι αναγκαστική όπως τα καταλαβαίνω τα πράγματα. Ψυχή βαθιά», σημειώνει ο Γ. Κυρίτσης.
Σε άλλη εξέλιξη, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο πρώην υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος με άρθρο του στο NEWS 24/7, με το οποίο ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν αποτελεί “διαζύγιο” από τον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς.
