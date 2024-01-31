ΣΥΡΙΖΑ: Αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση αντί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των αγροτών

«Μπροστά στη γενική κατακραυγή από τον αγροτικό κόσμο, η ΝΔ αντί να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ξεχνά πως είναι κυβέρνηση και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, «που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι προτείνει μέτρα ακοστολόγητα και που αναρωτιέται πού θα βρεθούν τα χρήματα».

Το κόμμα της αξιωματικής αντοπολίτευσης σημειώνει ότι οι προτάσεις που κατέθεσε είναι κοστολογημένες και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ειδικότερα, επαναλαμβάνει ότι «η μη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6% κοστολογούνται 188 εκατ. ευρώ». «Υπενθυμίζει» στην κυβέρνηση ότι «τα υπερκέρδη από τα διυλιστήρια ήταν 5,3 δισ. ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια» και τονίζει πως «θα κάνουμε αυτό που δεν κάνει η ίδια. Από τη φορολόγηση των υπερκερδών θα βρούμε τα λεφτά».

Σχετικά με το αγροτικό ρεύμα επισημαίνει ότι «οι πέντε εταιρείες διανομής ενέργειας είχαν υπερκέρδη μόνο από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, ύψους 2,2 δισ. ευρώ», για να υπογραμμίσει πως «κι εδώ θα κάνουμε αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση. Από τη φορολόγηση των πραγματικών υπερκερδών, εκεί θα βρούμε τα λεφτά». «Με απλά λόγια, θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη επτά εταιρειών που ξεπερνούν ως σήμερα τα 8 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε 700.000 αγρότες να παραμείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να εργάζονται και να παράγουν βοηθώντας την εθνική οικονομία».

Επιπλέον, αναφέρει ότι από εθνικούς πόρους θα χρηματοδοτηθεί η επιδότηση ζωοτροφών και λιπασμάτων, η οποία κοστολογείται συνολικά 210 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη μείωση της βασικής ενίσχυσης με την ΚΑΠ κατά 240 εκατ. ευρώ σημειώνει ότι αυτή «οφείλεται στην αναδιανομή πόρων των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και τους πρότεινε η ΝΔ με το στρατηγικό της σχέδιο εις βάρος των αγροτών». «Εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε την αναδιανομή και θα επιστρέψουμε αυτούς τους πόρους στον Πυλώνα Ι των ενωσιακών ενισχύσεων», προσθέτει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «αποτελεί θράσος να μας κουνάει το δάχτυλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που με την ανεπάρκειά της επέφερε κόστος άνω των 2 δισ. ευρώ για τα αντιπλημμυρικά που δεν έγιναν και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προγραμμάτων που χάθηκαν από τον εκλεκτό πρώην περιφερειάρχη της ΝΔ, κ. Αγοραστό». «Πλέον, με αοριστολογίες και θολές εξαγγελίες τάζει αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία απροσδιόριστων δισεκατομμυρίων ευρώ, το ύψος των οποίων όχι μόνο δεν έχει κοστολογήσει, αλλά αλλάζει από μήνα σε μήνα», συμπληρώνει.

Κατόπιν αυτών ότι «αποτελεί θράσος να λέει πως ενδιαφέρεται όταν έχει ομολογήσει πως με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προς την Κομισιόν έχει ήδη απεντάξει κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης», επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καταληκτικά θέτει τα εξής ερωτήματα: «Η κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί με τον μέχρι πρότινος εκλεκτό της περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, θα απολογηθούν για τα εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν στον θεσσαλικό κάμπο για έργα που ποτέ δεν έγιναν; Πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Θα μας πει, τέλος, η ΝΔ πότε θα πληρώσει τα 435 εκατ. ευρώ για τα δάνειά της;».

