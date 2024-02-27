Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας « Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», προκειμένου να έρθει την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για ψήφιση.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει συνολικά 205 άρθρα, ένα μέρος των οποίων αφορούν την λειτουργία μη κρατικών παραρτημάτων ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης και ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ.

Το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα με τους φοιτητές να πραγματοποιούν καταλήψεις και συνεχή μαζικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Πασράλληλα, γρίφος παραμένει, η στάση που θα τηρήσουν κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, που φέρονται να μη συμφωνούν με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το υπουργείο Παιδείας πριν ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές όπως

• Αυξήθηκε το ποσοστό από 80% σε 90% των μελών ΔΕΠ που πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και να διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας.

• Αφαιρέθηκε η διάταξη που προέβλεπε μέχρι 12 ώρες εργασίας/εβδομάδα στους καθηγητές των μη κρατικών ΑΕΙ.

