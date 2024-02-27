Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τα "αλληλομαχαιρώματα" και ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και εξακολουθούν και μετά το συνέδριο του κόμματος, μπορεί θεσμικά και κεντρικά να μην σχολιάζονται από την κυβέρνηση, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν περνούν απαρατήρητα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Εκεί που εστιάζουν δε, κυβερνητικά στελέχη είναι ο θεσμικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε "pause" όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, καθώς βυθίζεται στην εσωστρέφεια και εγκλωβισμένη στα εσωκομματικά αδιέξοδα αδυνατεί να ασκήσει τα θεσμικά της καθήκοντα.

Η περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν κατάφερε να 'απεγκλωβιστεί' ούτε μετά το συνέδριό του, θολώνει ακόμη περισσότερο το αντιπολιτευτικό τοπίο, εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, γιατί σε αυτή την εικόνα προσθέτουν και το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ το οποίο επίσης εκτιμούν ότι παρά τις απώλειες της Κουμουνδούρου, αδυνατεί -δημοσκοπικά τουλάχιστον- να τις ρευστοποιήσει. Παρά το γεγονός λοιπόν, ότι όλες οι μετρήσεις κατατάσσουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιες πηγές, εκτιμούν εν τέλει ότι η συνολική εικόνα των δύο κομμάτων δείχνει πως δεν μπορούν να ορθώσουν αξιόπιστο αντιπολιτευτικό λόγο και κατ' επέκταση να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

"Σίγουρα η εικόνα μιλάει από μόνη της" σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του, ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και εστίασε σε δύο σημεία. "Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι νομίζω περισσότερο σημαντική από τη συζήτηση για τα πρόσωπα είναι η συζήτηση για τις πολιτικές. Γιατί νομίζω αυτό το οποίο είδαμε αυτές τις δυόμιση ημέρες στο κλειστό Γυμναστήριο του Ταεκβοντό, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το αποτέλεσμα όσων ζήσαμε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλήθη να διαδραματίσει τον πολύ σημαντικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναφέρομαι περισσότερο στο 2019 – 2023. Τότε, δηλαδή, που είδαμε να κάνει τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί, να εντάσσει, με τη συγκυβέρνησή του με την άκρα Δεξιά, έναν πολύ τοξικό λόγο και να τον κορυφώνει αυτόν τον τοξικό λόγο, ως αξιωματική αντιπολίτευση, φτάνοντας πολλές φορές στο σημείο να κάνει αντιπολίτευση, ακόμα και στη χώρα" δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο εστίασε αφορά την εναλλακτική πρόταση που αυτή τη στιγμή έχει να προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι η εσωκομματική συζήτηση προφανώς για τα μέλη ενός κόμματος είναι απολύτως σεβαστή, αλλά πιο μεγάλη σημασία για τους πολίτες έχει η εναλλακτική πρόταση. "Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς, περιμένουμε εναλλακτική πρόταση και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν κάνει καλό στον τόπο" παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επειδή μάλιστα στο κάδρο των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ κεντρική θέση έχει και ο Αλέξης Τσίπρας, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν να υπενθυμίσουν ότι η δημοσκοπική καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι εσωκομματική "σύρραξη" δεν ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, όταν ανέλαβε τα ηνία της ηγεσίας ο Στέφανος Κασσελάκης, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που -όπως σχολιάζουν- του το χρεώνουν και οι ίδιοι οι σύντροφοί του. "Υπό την δική του ηγεσία το κόμμα υπέστη συνεχείς ήττες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κατέληξε στο 17% στις εθνικές εκλογές του 2023". Μάλιστα εκτιμάται πως ένας από τους σίγουρα ηττημένους του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας , ο οποίος όπως λένε φαίνεται να έπεσε στην παγίδα που ο ίδιος έστησε με την αιφνιδιαστική παρέμβασή του στο παρά πέντε του συνεδρίου.

