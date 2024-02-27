Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας στις 12:00

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νίκολ Πασινιάν, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον Τύπο.
Πηγή: skai.gr
