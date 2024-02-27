Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας στις 12:00

Η συνάντηση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νίκολ Πασινιάν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark