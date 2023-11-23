Ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, αλλά σήμερα οι εξελίξεις μας κάνουν να αναλογιστούμε ποια ήταν η κατάληξη όλου εκείνου που ξεκίνησε πριν χρόνια που θα έσωζαν την Ελλάδα, την Ευρώπη, που έταζαν στους πάντες τα πάντα και που χρησιμοποίησαν ως όπλα τους τον μηδενισμό και τις επιθέσεις».

«Πρόκειται για ένα σημαντικό μάθημα για το πού οδήγησε αυτή η τακτική» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για την αναφορά του πρωθυπουργού στα εσωκομματικά προβλήματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής και τον χαρακτηρισμό «κόμμα black Friday», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε «ένα κρεσέντο μηδενισμού της αντιπολίτευσης».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Χθες στην ομιλία του o Πρωθυπουργός μίλησε για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Όπως τόνισε: «οι νέες συνθήκες ξεπερνούν πλέον τις αντοχές των υποδομών που ως σήμερα είχαν όλες οι χώρες και τελικά χρέος της πολιτικής σήμερα είναι να επεξεργαστεί νέα μέτρα αντίδρασης και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα απέναντι στις νέες προκλήσεις».

«Με προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή, υπερασπιζόμαστε το έργο χιλιάδων κρατικών λειτουργών, αλλά και εθελοντών, που έδρασαν στην πρώτη γραμμή».

Η Κυβέρνηση έχει θέσει 3 βασικές προτεραιότητες:

Την πιο άμεση κινητοποίηση για την διάσωση ζωών στις μεγάλες θεομηνίες

Τη μεγαλύτερη εξασφάλιση πόρων για την αποκατάσταση καταστροφών

Ένα συνολικό σχέδιο άμυνας στην κλιματική “επίθεση”.

Στον Έβρο ήδη συνεργαζόμαστε με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για την αποκατάσταση της Δαδιάς, για το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία, έχουμε ήδη ζητήσει τη συνδρομή εξειδικευμένης Ολλανδικής εταιρείας και το Φεβρουάριο θα έχουμε το ολοκληρωμένο Master Plan, ενώ, άμεσα νομοθετείται Φορέας διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας.

O μηχανισμός της κρατικής αρωγής, έτσι όπως έχει θεσμοθετηθεί από αυτή την Κυβέρνηση, είναι μια κατάκτηση και σίγουρα μια σημαντική πρόοδος σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν.

Σε χρόνο- ρεκόρ, 120 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί και βρίσκονται στους λογαριασμούς 33.000 νοικοκυριών. Οι καταβολές συνεχίζονται κάθε εβδομάδα ενώ διεξάγουμε συνέχεια νέες διασταυρώσεις και νέες αυτοψίες.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 36.000 απογραφικές αυτοψίες και έλεγχοι σε 339 κοινότητες και περιοχές.

Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης ξεκινά τις επόμενες μέρες με διάρκεια έως και δύο έτη.

Έχουν εγκριθεί ήδη 116.000.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το 80% της αποκατάστασης κάθε πλημμυρισμένου κτιρίου ενώ το υπόλοιπο 20% μπορεί να καλυφθεί με άτοκο δάνειο. Παράλληλα, με μια απλή διαδικασία και με 100% κρατική αρωγή (χωρίς το σκέλος του δανείου) καλύπτεται επισκευή ζημιών σε οικίες με ποσά έως 22.000 ευρώ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει 119.000.000 ευρώ προς τους οικείους ΟΤΑ.

Τέλος, έχουν χορηγηθεί 2,8 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των αναστολών των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Ακόμα 500 εκ. ευρώ θα δοθούν προς τους αγρότες από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ 260.000.000 ευρώ ήδη εγκρίθηκαν από τον ΕΛΓΑ. 124 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεων έχουν κατατεθεί ήδη στους δικαιούχους.

Για τις επιχειρήσεις, προχωρούμε πριν από τις γιορτές στην προκαταβολή του 35% της αποζημίωσης από το 70% που θα καλυφθεί, διευκολύνοντας την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία τους.

Σε συνεννόηση με την Ένωση Εφοπλιστών, θα ανακατασκευαστούν 25 σχολεία.

Το κόστος για την αποκατάσταση ζημιών φτάνει τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους μετά τις συνομιλίες του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους αρμόδιους Επιτρόπους.

Επιπλέον διπλασιάζονται τα κονδύλια της κρατικής αρωγής από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

Προωθούμε παράλληλα, την ταχεία υλοποίηση του προγράμματος «Αιγίς», εκτιμώντας ότι πριν από το τέλος του χρόνου θα έχουμε δημοπρατήσει έργα που θα ξεπερνούν τα 800.000.000 ευρώ.

Μέσα στο 2024, θα αξιοποιήσουμε πιλοτικά σε πρώτη φάση, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Από drones- τα οποία ήδη δοκιμάζονται- αισθητήρες θερμοκρασίας, κάμερες που θα λειτουργούν σε αρχαιολογικούς χώρους σε δάση.

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2024 ο οποίος περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2024.

Βασικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού είναι

η άσκηση μιας αναπτυξιακής και παράλληλα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, με:

Αυξήσεις στους µισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς

Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες µε παιδιά

Αύξηση 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο του 2023

Νέα αύξηση (+ 3%) των συντάξεων από 1/1/2024

2. η μονιμοποίηση των φοροελαφρύνσεων. Συγκεκριμένα,

Μονιμοποίηση µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ σε μεταφορές, γυμναστήρια και σχολές χορού, κινηματογράφους και αγαθά σχετιζόμενα µε τη δημόσια υγεία

Μείωση κατά 10% του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

Κατάργηση παρακράτησης 30% στους εργαζόμενους συνταξιούχους



3. Πέραν της μονιμοποίησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%), επεκτείνουμε τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για το α’ εξάμηνο του 2024 σε καφέ και ταξί.

Ήδη το κενό ΦΠΑ , δηλαδή τα χρήματα που χάνει το κράτος από την είσπραξη του ΦΠΑ έχουν περιοριστεί από το 23% το 2018 στο 15% φέτος. Στόχος είναι να περιοριστεί περισσότερο το κενό αυτό και να φτάσουμε στο 9% το 2026.



4. Προωθούμε δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής: σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές τους πρώτους μήνες του 2024, υποχρεωτικότητα του συστήματος my Data, γενίκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου και νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.



Αυξάνονται ακόμα σημαντικά οι δαπάνες για την Υγεία και την Παιδεία κατά 736 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει αύξηση 20% της χρηματοδότησης των νοσοκομείων συνολικού ποσού 481 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και αύξηση των δαπανών για την Παιδεία ύψους 255 εκατ. ευρώ.

H ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική τα τελευταία χρόνια παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ξεπερνώντας πολλές φορές τις προβλέψεις. Ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα από μια σειρά διεθνών οίκων αξιολόγησης, σημειώσαμε τον 3ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (2,4%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράψαμε μείωση της ανεργίας, πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα που ξεπέρασε τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και μειώσαμε το δημόσιο χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ.

Σε συνέχεια της μείωσης των πάνω από 50 φόρων που έκανε η Κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία όπως μεταξύ άλλων η μείωση του ΕΝΦΙΑ, του φόρου επιχειρήσεων, της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μειώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους, αυξάνουμε το αφορολόγητο για τις οικογένειες με παιδιά, καταργούμε το πέναλτυ του 30% στους συνταξιούχους που θέλουν να εργάζονται.

Αυτή είναι η πάγια πολιτική της Κυβέρνησης και δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από αυτήν, και γιατί έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους πολίτες αλλά και γιατί η πολιτική αυτή έχει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Χωρίς να αυξηθούν οι φόροι σημειώθηκε αύξηση των εσόδων κατά 9,1% τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα να διοχετεύουμε ακόμα περισσότερα χρήματα στην βελτίωση των κρίσιμων κρατικών υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Χθες και προχθές, η Ελλάδα πέτυχε ακόμα δύο σημαντικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη θετική της αξιολόγηση για το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, δίνοντας «πράσινο φως» για την τελική έγκριση του από το ECOFIN, το αμέσως προσεχές διάστημα.

Πλέον, το αναθεωρημένο Ελλάδα 2.0 ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνει 76 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις.

Στην άλλη σημαντική εξέλιξη, χθες, η Ελλάδα, δια του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρίτο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,84 δισ. ευρώ.

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του ειδικού, πράσινου τιμολογίου το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1.1.2024.

Στην Απόφαση εξειδικεύεται μία σειρά από βασικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα:

Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, καθώς και εκπτώσεις.

Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/μεγαβατώρα ανά μήνα τιμολόγησης.

Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης

Οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους κωδικός QR ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να συγκρίνει και να επιλέγει.

Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους.

Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31.12.2024.

Στην Αλβανία μετέβη την Τρίτη ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, όπου συναντήθηκε με τον δημοκρατικά εκλεγμένο και προφυλακισμένο, εδώ και 7 μήνες, δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη.

Η επίσκεψη συμπαράστασης ήταν υψηλού συμβολισμού, καθώς πραγματοποιήθηκε εν όψει της χθεσινής δίκης, η οποία και αναβλήθηκε εκ νέου για τις 5 Δεκεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου στα Τίρανα, είναι πολύ σημαντικό ο κ. Μπελέρη να ορκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας, έτσι ώστε να φύγει αυτή η σκιά, η οποία αναμφισβήτητα επηρεάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι θέλουμε το τεκμήριο αθωότητας του κ. Μπελέρη να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική Δικαιοσύνη. Πρέπει να βρεθεί μία δίκαιη λύση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα.

Είναι ο μόνος Δήμος σε όλη την Ευρώπη, όπου ο εκλεγμένος Δήμαρχος στερείται το δικαίωμα να ορκιστεί, ενώ ο καταψηφισμένος Δήμαρχος ασκεί ακόμα εξουσία.

Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή για την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ισραηλινών ομήρων, η οποία συνδυάζεται με μια προσωρινή ανακωχή απολύτως απαραίτητη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι κάτι το οποίο εξ αρχής επεδίωκε η ελληνική διπλωματία με όλες τις πρωτοβουλίες της, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία του στη Βουλή.

H Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο, αναλαμβάνοντας σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες ως αξιόπιστος συνομιλητής.

Αύριο, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Ινδονησίας Μαρούφ Αμίν, ενώ

στις 10:15 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Λονδίνο από τις 26 ως τις 28 Νοεμβρίου, επίσκεψη κατά την οποία θα έχει επαφές με επενδυτές, μέλη της ελληνικής ομογένειας, καθώς και συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Rishi Sunak, αλλά και με τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Keir Starmer.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα ανακοινωθεί την Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.