«Η χώρας μας δεν χρειάζεται celebrities στο Ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος, σε σχόλιο του στο Χ αναφορικά με την υποψηφιότητα του Θοδωρή Ζαγοράκη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Καρπόζηλος αναφέρει ότι «στις 7 Φεβρουαρίου του 2024 ο Θοδωρής #Ζαγοράκης ήταν ανάμεσα στους 17 ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι στη συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα υπέγραψαν το περίφημο ‘αντι-ψήφισμα'. Σύμφωνα με αυτό, το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να χαιρετίσει την πρόοδο της χώρας μας και τα επιτεύγματα της κυβέρνησής της». Επισημαίνει ότι «σήμερα, δύο μήνες μετά, είναι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και προσωπική επιλογή του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη'», για να σχολιάσει ότι «αυτό δεν λέει ίσως πολλά - πέρα από τα προφανή - για τον κύριο Ζαγοράκη. Λέει όμως πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Ανδρουλάκης». Την αντιλαμβάνεται, αναφέρει ο κ. Καρπόζηλος, «ως ένα παιχνίδι ‘μεταγραφών' που στο τέλος εκβάλλει σε μια άνευρη ιδεολογία του μέσου όρου, στην αναπαλαίωση προσώπων με μόνο κίνητρο την όποια δημοφιλία τους και πάνω από όλα στην παρακμή της ίδιας της πολιτικής διαδικασίας».

«Η χώρα μας δεν χρειάζεται celebrities στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε και είδαμε τα αποτελέσματα. Η αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη δεν μπορεί να στηρίζεται στις παλιές συνταγές. Δεν πείθουν τους πολίτες. Δεν αμφισβητούν τις πολιτικές του. Η μόνη απάντηση είναι η επιστροφή της πολιτικής. Έτσι θα κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει», αναφέρει.

