«Ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό, αξιωματική αντιπολίτευση την 9η Ιουνίου, σημαίνει ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κ.Π.Ε για την ανακοίνωση των υποψήφιων ευρωβουλευτών.



«Ο λαός δεν ξεχνά τι έχει επιφέρει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου, στην τσέπη του και στην καθημερινότητά του. Είπε ότι θα τα αλλάξει όλα, είπε ότι θα βελτιώσει τη ζωή σας και τη χειροτέρευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



«Επαίρονται και για το ‘’οικονομικό θαύμα’’, μία επίπλαστη πραγματικότητα είναι αυτή που βιώνουμε. Μια επίπλαστη πραγματικότητα που βασίζεται στην πλημμυρίδα των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

«Φίλες και φίλοι,

Μαζί θα είμαστε νικητές και την 9η Ιουνίου. Γι’ αυτό καλώ σήμερα κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό πολίτη να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό, αξιωματική αντιπολίτευση την 9η Ιουνίου, σημαίνει ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ημερομηνία λήξης, που λαχταρούν σιγά -σιγά χιλιάδες Έλληνες πολίτες, βιώνοντας τις ανισότητες και την απαξίωση του κοινωνικού κράτους.

Σήμερα σας καλωσορίσω στη συνεδρίαση μας και σας ζητώ, παράλληλα, συγγνώμη, διότι ο χώρος δεν είναι επαρκής για να μπορούμε όλοι να εκφράσουμε την πίστη μας για τον αγώνα, που θα δώσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Είναι στο χέρι όλων μας, της καθεμίας και του καθενός ξεχωριστά, το ξαναλέω: Η 9η Ιουνίου είναι η ημέρα που θα σημάνει την ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα μπορεί να αρχίζουμε τυπικά την προσπάθειά μας αλλά ο αγώνας μας δεν σταμάτησε ποτέ. Ένας αγώνας που έχει φέρει μικρές και μεγάλες νίκες, μέσα και έξω από τη Βουλή, παρά τα όσα προπαγανδίζει ο καλοπληρωμένος επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας με τους φόρους του ελληνικού λαού.

Αυτή η εκλογική μάχη, είναι η 4η μέσα σε ένα χρόνο. Είναι μια εκλογική μάχη διαδοχικών αναμετρήσεων, που πετύχαμε να αλλάξουμε τη θέση μας, να αλλάξουμε την προοπτική μας και εν τέλει να αλλάξουμε τους στόχους μας.

Στις διπλές εθνικές εκλογές, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, μας είχαν ξεγραμμένους. Έλεγαν ότι θα συνθλιβούμε μεταξύ των δύο αναμετρήσεων, αν δεν επιλέγαμε με ποιον θα πάμε ως βολικοί εταίροι. Εμείς όχι μόνο αντέξαμε, όχι μόνο μεγαλώσαμε αλλά έχουμε ένα κίνημα ανανεωμένο, ισχυρό, με προοπτική να είναι η δύναμη ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών στην πατρίδα μας. Αποδείξαμε με τον αγώνα μας, τον καθημερινό μας αγώνα, τη διαχρονικότητα των ιδεών, των αρχών και των αξιών μας. Αποδείξαμε, όμως, και κάτι άλλο. Τη δύναμη του απλού κόσμου του ΠΑΣΟΚ, που δεν προσκύνησε τα δύσκολα χρόνια.

Η πορεία των επιτυχιών συνεχίστηκε παρά τις αντίθετες προβλέψεις και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οικοδομούμε, λοιπόν, με σταθερά βήματα αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος: Μια παράταξη δημοκρατική, με προοδευτικές, σύγχρονες ιδέες αλλά και νέο πολιτικό ήθος. Ήθος, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, και όχι την περιφρόνηση του προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης.

Μια αξιόπιστη παράταξη με ώριμες επιλογές, που δεν επιλέγει τα εύκολα διχαστικά διλήμματα και την τοξικότητα. Που δεν πολιτεύεται με κοινοτοπίες και λόγια χωρίς κανένα κοινωνικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Οι πρωταγωνιστές της προσπάθειάς μας είναι καθημερινοί άνθρωποι, όπως θα δείτε και στο ψηφοδέλτιό μας. Καθημερινοί άνθρωποι και όχι εκπρόσωποι μιας βολεμένης ελίτ, που έμαθε να κάνει επενδύσεις όχι με το δικό της χρήμα, αλλά με το δημόσιο χρήμα του ελληνικού λαού. Μια ισχυρή οικονομική ελίτ που εκμεταλλεύεται τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για να διευκολύνει τις business της.

Αυτές ακριβώς τις παθογένειες είναι που χρησιμοποιεί κάθε φορά ο κ. Μητσοτάκης για να δικαιολογήσει τις αποτυχίες του. Όμως, δεν δείχνει καμία συναίσθηση, δεν δείχνει καμία διάθεση να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες για έναν πολύ απλό λόγο: Αυτές οι παθογένειες είναι που του δίνουν τη δυνατότητα για να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο για να ενισχύει τα πελατειακά του δίκτυα. Κι έτσι να αναπαράγει την εξουσία του. Μια εξουσία αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας.

Ο καθημερινός πολίτης θα περίμενε ότι μετά από 15 χρόνια μιας επώδυνης οικονομικής περιπέτειας, που άφησε πίσω ανθρώπους χωρίς δουλειά, ανθρώπους χωρίς σπίτι, ανθρώπους χωρίς περίθαλψη, παιδιά με κατώτερη ποιότητα εκπαίδευση, μετά από όλα αυτά, μετά από αυτή την επώδυνη εμπειρία, περίμενε το πολιτικό σύστημα να πάψει να είναι αμετανόητο. Να έχει μάθει κάτι από αυτά τα ακριβά μαθήματα, που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Όμως, δυστυχώς, κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι.

Αντί να επουλώσουν τις πληγές, που άνοιξε στο κράτος δικαίου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, άνοιξαν καινούργιες πληγές και δεν έκλεισαν τις προηγούμενες. Είναι η ίδια αμετανόητη παράταξη, που υποσχέθηκαν το 2004 ότι θα επανιδρύσουν το κράτος και τελικά το χρεοκόπησαν το 2009.

Είναι η ίδια παράταξη, που ενώ υποσχέθηκε το 2019 στον ελληνικό λαό ότι θα οικοδομήσει ένα κράτος δικαίου, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα λειτουργεί με διάκριση εξουσιών, τελικά δημιούργησε το παρακράτος των υποκλοπών, το παρακράτος της συγκάλυψης, των σκανδάλων, το παρακράτος της ατιμωρησίας. Τα είδαμε αυτά με έναν εμφατικό τρόπο και στην τραγωδία των Τεμπών. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, όταν ακόμη τα συντρίμμια των τρένων έκαιγαν, όταν ακόμα δεν ξέραμε πόσοι άνθρωποι είχαν χάσει με τραγικό και βίαιο τρόπο τη ζωή τους, όταν δεν ξέραμε ακόμη τον αριθμό των τραυματιών, των αγνοουμένων, κάποιοι είχαν μια προτεραιότητα: Τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, αποδεικνύοντας ότι δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς. Αυτό είναι το επίπεδο της σημερινής διακυβέρνησης.

Κάποιος νοσηρός νους έδωσε την εντολή στις 4 το πρωί να μπει κάποιος στον ΟΣΕ, να πάρει τις συνομιλίες και πριν τις 8 το πρωί να τις στείλει με email σε ανώτατα στελεχών του Οργανισμού, όπου έγιναν επεξεργασίες από κάποιους που δεν ξέρουμε και εν τέλει τα διοχεύτευσαν σε φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εμείς αναλάβαμε το χρέος μας και καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας, γιατί το ποτήρι δεν είναι ούτε μισογεμάτο ούτε μισοάδειο. Το ποτήρι ξεχείλισε.

Είχαν, μάλιστα, το θράσος ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης να μας εγκαλούν γιατί δεν φέρνουμε ένα ολοκληρωμένο κατηγορητήριο. Θέλω να τους υπενθυμίσω ότι τον περασμένο Νοέμβριο, που συζητούσαμε το αίτημά για προανακριτική επιτροπή βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυβερνητική πλειοψηφία το απέρριψε και δεν άφησαν να συνεχισεί η έρευνά. Άρα, κοροδοϊδεύουν τώρα τον ελληνικό λαό.

Είναι αυτοί που υποσχέθηκαν ασφάλεια, όμως οι πολίτες βιώνουν το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια ούτε στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Και όταν μάλιστα έχουμε ενεργή μόνο μια διαδρομή, επί της ουσίας, συγκριτικά με το πολύπλοκο δίκτυο της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποσχέθηκαν ασφάλεια, όμως οι πολίτες βιώνουν ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας. Η νεανική εγκληματικότητα έχει γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο. Εγχώριοι και ξένοι χούλιγκαν πρωταγωνιστούν σε περιστατικά ακραίας βίας. Το είδαμε και το καλοκαίρι και πριν μερικές εβδομάδες. Το οργανωμένο έγκλημα ανθίζει. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα συγκλονιστικό – σοκαριστικό γεγονός,μία νέα γυναίκα που τα έκανε όλα σωστά, είχε μιλήσει, είχε καταγγείλει την κακοποίησή της, είχε πάει στην αστυνομία για να προστατευθεί, δολοφονήθηκε έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο είχε καταφύγει.

Δεν μπορεί το κράτος να συνεχίσει να απογοητεύει τους πολίτες του. Το κράτος πρέπει να προστατεύσει τους πιο αδύναμους, τη μεσαία τάξη και το σύνολο του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να πετύχουμε. Είναι ο μεγάλος στόχος και η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Ο λαός δεν ξεχνά τι έχει επιφέρει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου, στην τσέπη του και στην καθημερινότητά του. Είπε ότι θα τα αλλάξει όλα, είπε ότι θα βελτιώσει τη ζωή σας και τη χειροτέρευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Επαίρονται και για το «οικονομικό θαύμα», μία επίπλαστη πραγματικότητα είναι αυτή που βιώνουμε. Μια επίπλαστη πραγματικότητα που βασίζεται στην πλημμυρίδα των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη μια κυβέρνηση, όταν ο λαός της έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στο σύνολο της ευρωζώνης; Όταν ο λαός της έχει τη δεύτερη χαμηλότερη στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία;

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη μια κυβερνητική πολιτική, όταν πάνω από το 50% των εργαζομένων αμείβεται με κάτω από 1000 ευρώ μεικτά και οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού είναι κάτω από τον πληθωρισμό τροφίμων με αποτέλεσμα οι πραγματικοί μισθοί να συνεχίσουν να μειώνονται;

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη η κυβερνητική πολιτική, όταν ο πληθωρισμός της απληστίας συνεχίζει να κατατρώει το εισόδημα του ελληνικού λαού;

Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, -είχα προχθές την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον διοικητή της-, μιλάει για ύπαρξη ολιγοπωλίων στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στα καύσιμα και στην ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη η κυβερνητική πολιτική, όταν οι τράπεζες έχουν κέρδη 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καμία πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό; Και όταν, μάλιστα, το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνεται σε λίγους και ισχυρούς;

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη η κυβερνητική πολιτική, όταν το δικαίωμα στη στέγαση έχει γίνει ένα ακριβό προνόμιο για λίγους, όταν έχει γίνει πολυτέλεια για τη νέα γενιά, όταν τα ενοίκια έχουν ανέβει με αλματώδη ρυθμό που φτάνει το 50% αύξηση τα τελευταία 4 χρόνια.

Πώς μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη η κυβερνητική πολιτική, όταν έχουμε τις δεύτερες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη, πίσω πάλι μόνο από τη Βουλγαρία;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζεται μόνο στον πατριωτισμό και το φιλότιμο των γιατρών και του προσωπικού του, ενώ καθημερινά κλινικές αναγκάζονται να κλείσουν.

Η δημόσια παιδεία – τα λέμε καθημερινά και στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο – υποβαθμίζεται συνεχώς και αυτοί προσπαθούν να την κάνουν εμπόριο εις βάρος της προοπτικής των νεότερων γενεών. Είναι αποκαλυπτικός ο διαγωνισμός PISA που έδειξε τα αποτελέσματα μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικού σχολείου, δείχνοντας τις νέες ανισότητες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Όταν θα έχουμε εξαντλήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τότε θα καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτό που κατάλαβε με επώδυνο τρόπο το 2009. Η χώρα θα έχει χάσει, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, μια τεράστια ευκαιρία ανάκαμψης, γιατί τα χρήματα αυτά ξοδεύτηκαν με έναν λανθασμένο πελατειακό τρόπο.

Μια μοναδική ευκαιρία για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, έχει γίνει μια χαμένη ευκαιρία. Εμείς σήμερα μαζευτήκαμε σε αυτόν τον ασφυκτικά γεμάτο χώρο για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος ευθύνης και προοπτικής. Ένας άλλος δρόμος που αγκαλιάζει τις πραγματικές αγωνίες του ελληνικού λαού.

Φίλες και φίλοι,

Στις 9 Ιουνίου έχουμε χρέος να στείλουμε ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία επιλέγοντας την αντιπολίτευση, που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αποφύγει με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος το βράδυ της 9ης Ιουνίου να υπογράψει ότι έχει κλείσει ο κύκλος της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και ότι η δημοκρατική παράταξη επανήλθε δυναμικά και πρωταγωνιστικά στο προσκήνιο της πατρίδας μας. Προτιμά, όμως, η Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται όχι με εμάς, το γνήσιο, ρεαλιστικό, προγραμματικό, προοδευτικό λόγο, αλλά με τις κηραλοιφές της συνωμοσιολογίας ή το lifestyle του υποψήφιου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κασσελάκη. Προτιμά το χάος στην αντιπολίτευση για να μπορεί να θέτει το δίλλημα «Μητσοτάκης ή χάος».

Έχουμε, λοιπόν, χρέος και καλούμε σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Ό,τι κόμμα κι αν ψήφισε στις εθνικές εκλογές να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να έχει η πατρίδα μας αξιόπιστη, δυναμική, προοδευτική αντιπολίτευση που μπορεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και όχι μια αντιπολίτευση χρυσό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να σταματήσει η παρέλαση της αλαζονείας. Η υπονόμευση των θεσμών. Και εν τέλει η υποτίμηση των καθημερινών προβλημάτων του ελληνικού λαού.

Δεν είναι, λοιπόν, το μόνο διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών η πολιτική καταδίκη της αλαζονείας του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα ακόμη πολύ μεγαλύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: Ποιος μπορεί να σταθεί με σοβαρότητα, σταθερότητα, αταλάντευτα, χωρίς εξαρτήσεις, ακηδεμόνευτα, με δύναμη, με εντιμότητα, και αξιοπιστία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ενώνει, ποιος τιμά την παράδοση της δημοκρατικής παράταξης; Ποιος διασφαλίζει το μέλλον των νεότερων γενεών. Ποιος διασφαλίζει τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Ποιος μπορεί να δώσει ξανά ελπίδα, αξιοπρέπεια και σεβασμό στην Ελληνίδα και στον Έλληνα.

Για να το πω όσο πιο απλά γίνεται: Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη έχει επιτέλους ημερομηνία λήξης!

Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ αν είναι ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση την 9η Ιουνίου, η χώρα αποκτά νέα κυβερνητική προοδευτική επιλογή.

Πλέον ο καθένας καταλαβαίνει, παρακολουθώντας τα φιλικά μέσα της Νέας Δημοκρατίας, ποιος είναι ο πιο χρήσιμος πολιτικός του αντίπαλος. Κάθε φορά που είναι σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία, ο υποψήφιος υπουργός του και πρώην ακραιφνής οπαδός του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει παρών και με τις ανοησίες του βοηθά τη Νέα Δημοκρατία να πετά τη μπάλα στην κερκίδα.

Ας αξιολογήσει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός τι συνέβη τις τελευταίες 15 ημέρες. Ποιος απέδειξε ότι είναι η ουσιαστική κι αξιόπιστη αντιπολίτευση που βάζει της Νέας Δημοκρατίας τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι;

Όταν καταθέσαμε την πρόταση δυσπιστίας, κάποιοι μιλούσαν για κοκορομαχίες χωρίς περιεχόμενο. Υποστήριζαν ότι εμείς κάνουμε δώρο στον κ. Μητσοτάκη και θα βγει συσπειρωμένη η Νέα Δημοκρατία. Τον αναγκάσαμε να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί πρώτη φορά για την τραγωδία των Τεμπών και την συγκάλυψη που επιχείρησε. Αλλά δεν φτάσαμε μόνο μέχρι εκεί. Πετύχαμε άλλο ένα πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς έχουμε τον τρόπο να κερδίζουμε τη Νέα Δημοκρατία ιστορικά. Κι αυτό πρέπει να κάνουμε. Να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι ξαναπαίζουμε τον ιστορικό και πολιτικό ρόλο που είναι σφραγισμένος με την ιδρυτική μας διακήρυξη.

Ενώ, λοιπόν, το πρωί, μέσα από ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας που μετά το αναπαρήγαγε μια άλλη εφημερίδα, ο πρωθυπουργός ξαφνικά άρχισε να καταγγέλλει συμφέροντα. «Είμαστε εμείς διαπλεκόμενοι» και ο κ. Μητσοτάκης αυτόνομος από τα συμφέροντα.

Ένα τηλεκοντρόλ αρκεί για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι μας κοροϊδεύει ψιλό γαζί. Ένα τηλεκοντρόλ, για να δει παντού την ισχυρή προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τελικά δεν έφτανε μόνο το τηλεκοντρόλ, είχαμε και κάτι περισσότερο.

Τα συμφέροντα που κατήγγειλε το πρωί ότι τον αποσταθεροποιούσαν, ότι ήθελαν να τον ρίξουν, ήταν τα ίδια συμφέροντα που συνδιαλέγονταν το βράδυ με τους στενότερους συνεργάτες του, αποδεικνύοντας ότι είναι αναξιόπιστος και δεν του αξίζει η καρέκλα του πρωθυπουργού.

Κι έτσι οι κοκορομαχίες που έλεγαν οι άλλοι της αντιπολίτευσης, εξελίχθηκαν σε ένα νέο πολιτικό πλήγμα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο δεν συσπειρώθηκε, αλλά πήγε το μισό Μαξίμου στο σπίτι του, όπως το καλοκαίρι του 2022.

Όμως πετυχαίνουμε και άλλες νίκες, τις καθημερινές, τις παραγωγικές. Γιατί δεν λαϊκίζουμε, τεκμηριώνουμε.

Μια ακόμα μικρή νίκη, αλλά σημαντική για τους φτωχούς Έλληνες και για τη μεσαία τάξη, ήταν η νίκη της golden visa. Εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι να μιλάμε για τον κίνδυνο αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας. Για τον κίνδυνο στα ενοίκια και των ανελαστικών δαπανών. Όταν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγαν κουβέντα.

Εμείς μιλήσαμε πρώτοι για περιορισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση και για μεγάλα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, όπως στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Τίποτα από αυτά δεν ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, παρά το φαραωνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Όμως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια μικρή αλλά σημαντική νίκη. Με την αλλαγή του ορίου από τις 200.000 και τις 400.000 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το όριο πάει στις 800.000 ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Δεν μπορεί κάποιος να πάρει golden visa, αγοράζοντας ένα ακίνητο, στο οποίο μπορεί να μείνει ο φτωχότερος Έλληνας και η ελληνική νεολαία να κάνει οικογένεια κι ένας φοιτητής, αφήνοντας τα σπίτια για τον ελληνικό λαό για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια. Βεβαίως, το βάρος πέφτει τώρα στις Κυκλάδες και στον ιδιαίτερο οικιστικό τους χαρακτήρα, που δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει.

Άρα, ο αγώνα συνεχίζεται και θα είμαι τις επόμενες ημέρες στα νησιά μας για να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι για εμάς τα νησιά – και τα ακριτικά και των Κυκλάδων και των Ιονίων – είναι προτεραιότητα για να έχουν μόνιμο πληθυσμό και να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς να υπονομεύεται από τον υπερτουρισμό η ζωή των πληθυσμών αυτών στα νησιά αυτά. Για εμάς είναι εθνική προτεραιότητα τα νησιά να έχουν Εθνικό Σύστημα Υγείας ισχυρό, παιδεία και ασφάλεια. Είναι το κόσμημα της χώρας μας.

Όμως, είχαμε μία ακόμα θεσμική νίκη, μόλις προχθές, αναπάντεχη αλλά κι ένα καθαρό μήνυμα. Ότι κράτος δικαίου έχουμε ως ευρωπαϊκή χώρα. Κυβέρνηση που να το σέβεται, δεν έχουμε και θα αποκτήσουμε.

Θέλω να θυμηθείτε τι μας έλεγαν και τι μου έλεγαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι το καλοκαίρι του 2022. Όταν ξύπνησαν μνήμες εποχών προ της μεταπολίτευσης. Με καλούσαν δημοσιογράφοι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και διάφοροι άλλοι να πάω να ενημερωθώ παράνομα στο αυτί, λες και είχα κάνει ειδική προσωπική σύμβαση με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και δεν ήταν οι υπόλοιποι θύματα.

Θα είχα, λοιπόν, παρανομήσει και θα είχα δείξει ότι όχι μόνο δεν σέβομαι τον νόμο, αλλά ότι δεν σέβομαι και τα υπόλοιπα θύματα των υποκλοπών που πήγαν στην δικαιοσύνη, όχι όπως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που κρύφτηκαν πίσω από την καρέκλα τους.

Ακολούθησα λοιπόν τον δύσκολο, επίπονο, αλλά θεσμικό δρόμο, που αργεί να φέρει αποτελέσματα, αλλά έφερε αποτελέσματα.

Προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ με κατηγορούσαν ότι δεν πάω στο αυτί γιατί κάτι φοβάμαι. Την Παρασκευή, μετά από μήνες, ήρθε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που όχι απλώς με δικαιώνει αλλά αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να αποκαλύψουμε επιτέλους το παρακράτος των υποκλοπών, που φώλιαζε στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα δούμε, κύριε Μητσοτάκη, ποιος φοβάται την αλήθεια. Εγώ που δεν ήρθα να μου την πείτε στο αυτί ή εσείς που σας απάντησε η ελληνική δικαιοσύνη;

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να αποδεικνύει ότι οι αγώνες του ελληνικού λαού για δημοκρατία είναι ακόμη ζωντανοί, είναι στη μνήμη μας, είναι στο DNA της δημοκρατικής παράταξης. Και χαίρομαι που εδώ είναι ενωμένες όλες οι γενιές για να αναγεννήσουμε το κίνημά μας και να νικήσουμε τη συντήρηση. Καλώ, λοιπόν, κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό, 9 Ιουνίου ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ενώνουμε τις αγωνίες μας, ενώνουμε τις ελπίδες μας. Με τον αγώνα όλων μας θα νικήσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα ενώσουμε τη δημοκρατική παράταξη και δεσμεύομαι σε κάθε δημοκράτη πολίτη ότι θα πάρω όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, για να υπάρχει μέτωπο δημοκρατικό, προοδευτικό. Μέτωπο πραγματικής λογικής απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στη συνωμοσιολογία, απέναντι στον λαϊκισμό.

Αύριο το πρωί θα κάνω το χρέος μου, θα πάω στην ΑΔΑΕ να συναντήσω τον κύριο Ράμμο και να ζητήσω επίσημη και νόμιμη ενημέρωση.Με διαφάνεια και αξιοπρέπεια, τιμώντας τους αγώνες των παππούδων και των πατεράδων μας, γιατί αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα που εγγυήθηκε τη διάκριση των εξουσιών και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μας έκαναν συνένοχους στα σκοτεινά τους παιχνίδια,

τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της αλήθειας. Οχι στο παρασκήνιο, όπως μου ζητούσαν

για να με κάνουν συνένοχο στα σκοτεινά τους παιχνίδια.

Θα ήταν πολύ καλό για τη δημοκρατία μας τον δρόμο που έχω διασχίσει εγώ, ο κ. Κουκάκης και λίγοι ακόμη, να τον είχαν περπατήσει και υπουργοί της ΝΔ.

Κρύφτηκαν κι αυτό είναι μία κηλίδα στην ιστορία της ΝΔ. Και τολέω γιατί άκουγα σήμερακι εχθέςστελέχη τουςνα γιορτάζουν τα 50 χρόνια του κόμματός τους.

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να μην μιλούν, αλλά ξέρουν ότι εκεί που έχει οδηγήσει τη ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης είναι ντροπή για την ιστορία και της ΝΔ.

Την Παρασκευή πήραν οι συκοφάντες την απάντησή τους.Οι συκοφάντες κάθε είδους,

αυτοί που πήγαν να εργαλειοποιήσουν αυτή την υπόθεση, ενώ ξέρουμε τι έκαναν στην εποχή τους.

Αλλά και αυτοί που οργάνωσαν αυτή τη νοσηρή υπόθεση. Εμείς αγωνιζόμαστε στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο.

Είναι ανησυχητικό ότι η Νέα Δημοκρατία με την ίδια ευκολία που καταδίκαζε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, τώρα γίνεται μια χειρότερη εκδοχή της.

Θέλω να σημειώσω ότι είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική η απάθεια ενός μέρους της πνευματικής ελίτ της χώρας μας, που έχει αποκτήσει α λα καρτ ευαισθησίες. Όταν οι καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονταν το 2015-2019φώναζαν κι έγραφα,

τώρα που γίνονται εκ νέου καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σιωπούν.

Εμείς έχουμε ακλόνητες και σταθερές αξίες, ό,τι λέγαμε την εποχή Τσίπρα – Καμμένου, λέμε και στην εποχή Μητσοτάκη.

Δεν βάζουμε σε ζύγι ούτε σε πολιτικές σκοπιμότητες, τις αξίες και τις αρχές μας.

Το ΠΑΣΟΚ με τη νέα του νίκη την 9η Ιουνίου δεν θα επιτρέψει να γίνει κανονικότητα η διαφθορά, η ατιμωρησία και η συγκάλυψη και δεσμεύομαι προσωπικά για αυτό!

Φίλες και φίλοι,

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκτός των όποιων πολιτικών συμπερασμάτων, θα κρίνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια.

Μια Ευρώπη που ενδιαφέρεται για τους πολλούς ή για τους λίγους;

Πρόσφατα είδαμε την αντιπαράθεση αυτών των δύο διαφορετικών λογικών για την Ευρώπη στη μάχη που δόθηκε για την οδηγία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες,

τους γνωστούς σε όλους μας ντελιβεράδες, αυτούς που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους θεώρησε εξωτερικούς συνεργάτες και ελεύθερους επαγγελματίες για να μειώσει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από πρόταση του κοινού μας υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νίκολα Σμιτ, του Επιτρόπου για τα Κοινωνικά Θέματα, μαζί με τη Σοσιαλιστική Ομάδα και έφερε μία οδηγία που ανέτρεπε αυτό το τεκμήριο και τους μετέτρεπε σε εργαζόμενους, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Όσο και να προσπάθησαν οι φιλελεύθεροι μαζί με την Ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπλοκάρουν την υιοθέτηση της νομοθεσίας αυτής, υπακούοντας στα λόμπι των εταιρειών, τελικά δεν τα κατάφεραν, χάρη και στην δική μας πίεση.

Συνεπώς στις 9 Ιουνίου η απόφαση για το τι Ευρώπη θέλουμε, είναι και απόφαση για τις συνθήκες της καθημερινής μας ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ένα παλαιό ιστορικό Κίνημα της οικογένειας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, έχει μία ξεκάθαρη απάντηση: Θέλουμε μία κοινωνική Ευρώπη με ισχυρά κοινά εργαλεία αλληλεγγύης,που μειώνουν τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες,που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των οικονομιώνκαι των κοινωνιών όλων των Ευρωπαϊκών κρατών,είτε βρίσκονται στο κέντρο,είτε στην περιφέρεια και χρηματοδοτούν τις επενδύσειςπου είναι απαραίτητες για ένα βιώσιμο μέλλον.

Θέλουμε μία Ευρώπη που ενισχύσει τη δημοκρατία και τη διαφάνειαδιασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του κράτους δικαίουαλλά και τον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις που δημιουργούν πολίτες δεύτερης

και τρίτης κατηγορίας.

Θέλουμε μία Ευρώπη η οποία θα μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες

από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης που απειλούν τη ζωή τους, την περιουσία τους,

τον βιοπορισμό τους. Θυμάστε τι λέγαμε για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τι περιφρόνηση δεχόμασταν συλλογικά και προσωπικά. Βιώσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι τις ραγδαίες επιπτώσεις, στη Θεσσαλία με καταστροφικό τρόπο, αλλά και στον Έβρο με την καταστροφή του κοσμήματος τηςΔαδιάς.

Έχουμε χρέος λοιπόν να αγωνιστούμε για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, όπου η πολιτική προστασία θα είναι κεντρικός σχεδιασμός, που θα καλύπτει το κόστος, αλλά θα δημιουργεί και συνθήκες προστασίας για την περιουσία του πιο αδύναμου πολίτη.

Θέλουμε μια Ευρώπη που διασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή της κοινωνίας στις προκλήσειςτης πράσινης και ψηφιακής μετάβασηςώστε να γίνουν ευκαιρία ανάπτυξης και όχι αιτίανέων κοινωνικών αποκλεισμών και ανισοτήτων.

Μια Ευρώπη που θα σέβεται και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Θέλουμε μία Ευρώπη με ισχυρή φωνή στον κόσμο, φάρο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, η οποία με κοινά εργαλεία όπως ο ευρωστρατός, η ενιαία εξωτερική πολιτική, θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ηγέτες αναθεωρητές που ποδοπατούν το διεθνές δίκαιο, όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν.

Θέλουμε μια Ευρώπη όπου τα κράτη της περιφέρειας δεν θα δαπανούν δισεκατομμύρια από την τσέπη των λαών τους εις βάρος νοσοκομείων και πανεπιστημίων, αλλά μέσω του ευρωστρατού θα νιώθουν ασφάλεια από τη Φιλανδία μέχρι την Κύπρο.

Μια Ευρώπη που θα παρεμβαίνει ειρηνικά στον κόσμο. Ο προοδευτικός κόσμος της Ευρώπης καταδίκασε τη βάρβαρη και παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 8ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Έχουμε χρέος όμως να μην μένουμε απαθείςστο λουτρό αίματος στη Γάζα. Γιατί για μας δεν μπαίνει ο ανθρώπινος πόνος σε κανένα γεωπολιτικό ζύγι.

Θέλουμε μία αυτοδύναμη Ευρώπη, που η οικονομία της δεν εξαρτάται από αυταρχικά καθεστώτα τρίτων χωρών. Να στοχεύσουμε στην ενεργειακή της ανεξαρτησία

μέσα από την πράσινη συμφωνία για την ενεργειακή μετάβαση, τον επαναπατρισμό των γραμμών παραγωγής με μία άμυνα που δεν θα εξαρτάται μόνο από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ για εμάς δεν είναι πανάκεια ούτε ιερή συμμαχία, όπως κατέληξε να είναι ακόμη και για τον κ. Κασσελάκη.

Εμείς είμαστε φιλοευρωπαϊστές,υπηρετούμε και θα υπηρετήσουμε μιανέαΕυρωομάδαπιο μεγάλη, πιο δυνατή.Με ένα ψηφοδέλτιο που συμβολίζει την ενότητα, την ανανέωση,τη διεύρυνσηκι εν τέλει τη μεγάλη νίκη.

Φίλες και φίλοι

έχουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα.

Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε θέσει τον εθνικό στόχο της ανάπτυξης Made in Greece . Για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, που διαχέονται τα οφέλη της στους εργαζόμενους και στη κοινωνία.

Μια ανάπτυξη που κάνει ανθεκτική την Ελλάδα μας, και όχι μια ανάπτυξη για λίγους που αφελληνίζει την οικονομία, υπονομεύει τη σταθερότητα και μας κάνει ξανά ευάλωτους σε διεθνείς αναταράξεις.

Μια ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν πολλές, καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα. Με διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την μεταποίηση. Δίνοντας έμφαση και κίνητρα σε καλλιέργειες που μπορούν να διασφαλίσουν τη διατροφική μας ασφάλεια μειώνοντας και το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών.

Με διάχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε όλους, όχι μόνο σε λίγους, με προτεραιότητα τις ενεργειακές κοινότητες ώστε να έχουν δήμοι, αγρότες, οι μεταποιητές χαμηλό κόστος παραγωγής

Να μειωθούν οι φόροι στην εργασία και να γίνει δίκαιη κατανομή των βαρών μειώνοντας την αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων.

Οι τράπεζες άντλησαν υπερκέρδη με τη σκανδαλώδη αύξηση της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων και τις υπέρογκες χρεώσεις. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια κέρδισαν από τις χρεώσεις την περασμένη χρονιά, μόλις 41 εκατομμύρια ήταν το πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι σαν να τους δίνουν το πράσινο φως να συνεχίζουν να φορτώνουν με βάρη τον ελληνικό λαό.

Είναι επιβεβλημένο μέσα σε αυτές δύσκολες συνθήκες να καταθέσουν και τη δίκη τους συνεισφορά στην οικονομία, με μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Είναι αδιανόητο να το αρνείται πεισματικά η Κυβέρνηση ,όταν ήδη η Ιταλία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Σλοβενία προχωρούν σε ανάλογες κινήσεις. Για εμάς είναι ζήτημα δικαιοσύνης.

Όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για την αναγέννηση του ΕΣΥ και την ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι επείγον να καλυφθούν τα κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια Νοσοκομεία.

Με πρώτο βήμα την ένταξη των επικουρικών αλλά και τη γενναία αύξηση των αμοιβών. Είναι για εμάς κεντρικό ζήτημα να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άκουσαν μόνο παλαμάκια την εποχή της πανδημίας.

Είναι επίσης για μας πάντα κεντρικό ζήτημα η υπεράσπιση των αδύναμων συνταξιούχων με τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ.

Σε μια οικονομία που αλλάζει, και η εργασία αλλάζει. Αλλά πρέπει να γίνει με κανόνες, με ασφάλεια για τον εργαζόμενο, μέσα από μια νέα ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που στηρίζεται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στους ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Τέλος για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, το περιβάλλον είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας δράσης. Δυστυχώς, όμως φαίνεται ότι παρά τα παθήματα του παρελθόντος, δεν προσπαθούμε να γίνουμε ανθεκτικοί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είχαμε φέτος τον θερμότερο χειμώνα, με τις φωτιές να έχουν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα σε Ταΰγετο, Πιερία, Κρήτη. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε οικοσυστήματα να καταστρέφονται. Απαιτείται ουσιαστική αναβάθμισητων σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης.Το υπογράμμισα και στη Βουλήότι δεν φτάνει η αγοράτων νέωνcanadair,που έχω σφραγίσει με την υπογραφή μου ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι απαραίτητα αλλά δεν αρκούν.Πρέπει να αναβαθμίσουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας.

Όλα αυτά είναι για εμάς είναι κομμάτιτης ευρωπαϊκής κανονικότητας.Είναι προτεραιότητα των ιδεών μας.

Φίλες και φίλοι,

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η σημερινή εικόνα και η εικόνα που συνάντησα τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα με γεμίζει δύναμη. Γιατί γνωρίζω ότι έχουμε δώσει πολλές μάχες μαζί. Ότι μείναμε στα δύσκολα και τώρα έχουμε άλλους μεγάλους στόχους. Για αυτό τιμώ ιδιαίτερα όλες τις ηγεσίες της παράταξης που αγωνίστηκαν για να είμαστε εδώ μαζί.

Και πάνω από όλα, την αείμνηστη πρόεδρό μας, τη Φώφη Γεννηματά, που η νίκη της 9ης Ιουνίου θα είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί αγωνίστηκε και για την ενότητα και για την προοπτική μας.Και έχουμε χρέος να μην λησμονούμε αυτούς τους αγώνες.

Έχουμε με όλους εσάς μοιραστεί πολλά και έντονα συναισθήματα, έχουμε διαφωνήσει, αλλά έχουμε και συνθέσει. Αντέξαμε στα δύσκολα, ταλαιπωρηθήκαμε, αλλά τώρα έχουμε επιστρέψει. Αφήσαμε πίσω μας στην όχθη του χθες παλιές και κακές νοοτροπίες. Θέλω αυτή η παράταξη στην νέα της εποχή να συμβολίζει και να αποδεικνύει με τις πράξεις της ότι υπηρετούμε ένα νέο, σύγχρονο πολιτικό ήθος, που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός για να ξαναεμπιστευθεί την πολιτική και τη συλλογική δράση.

Αντέξαμε στα δύσκολα και επιστρέψαμε, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Είμαι σίγουρος ότι ενωμένοι θα προχωρήσουμε και τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο ενωμένοι και ανανεωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε.

Κατακτώντας την 9η Ιουνίου τη δεύτερη θέση, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυκτός, με έναισχυρόποσοστό,η χώρα αποκτά αξιωματική αντιπολίτευσηαξιόπιστη, υπεύθυνη,προοδευτική.

Το ΠΑΣΟΚ και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστέςαγωνιζόμαστε καθημερινά για να μηνπαραδώσουμε την Ευρώπηστο δίλημμα «Κεντροδεξιά ή Ακροδεξιά»και δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδανα δει την πολιτική αντιπαράθεση να μετατρέπεται

σε φθηνή σαπουνόπερα των εγχώριων εκπροσώπων της οικονομικής ελίτ.

Εμείς αγωνιζόμαστε για να ξαναδώσουμε όραμα στη χώραγια να νιώσουν οι πολίτες ασφάλεια, εμπιστοσύνη, προοπτική.Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί.Έχουμε πληρώσει ακριβά την πολιτική μας αυτονομία, αλλά αυτή η πολιτική αυτονομία είναι που μας γεμίζει δύναμη, ελπίδα και αγωνιστικότητα.

Είναι μια μάχη αξιοπρέπειας, μια μάχηιδεολογική, μια μάχηπατριωτική. Θα κερδίσουμε μετις δικές μας δυνάμεις.Με τις δικές αρχές. Με τις δικές μας αξίες.

Γιατί μαζί έχουμε τη δύναμη να ανατάξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Μαζί έχουμε τη δύναμη να ξαναοικοδομήσουμε μια ισχυρή δημόσια εκπαίδευση για τα Ελληνόπουλα.

Μαζί έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να δώσουμε προοπτική στη νέα γενιά,

Μαζί έχουμε τη δύναμη να κάνουμε πιο ποιοτική τη δημοκρατία μας.

Μαζί έχουμε τη δύναμη να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των λαών απέναντι σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Μαζί έχουμε τη δύναμη νανικήσουμε, να δώσουμε ξανά ελπίδακαι προοπτικήστους Έλληνες.

Μαζί είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε την 9η Ιουνίου.

Σας δεσμεύομαι λοιπόν για ακόμα μία φορά ότι εκείνο το βράδυ θα είμαστε ξανά στην όχθη των νικητών.

Και καλώ κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικόπολίτη,όποια επιλογή κι αν έκανε στο παρελθόν,να ενώσουμε τιςελπίδες, τις αγωνίες, τιςδυνάμεις μας. Και το βράδυ της 9ηςΙουνίου να γνωρίζει ο ελληνικός λαόςότιμέσα από μία ισχυρή δημοκρατική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία απέκτησε ημερομηνία λήξης. Μια κυβέρνηση που προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον, μια κυβέρνηση που υπονομεύει τη δημοκρατία και τους θεσμούς, μια κυβέρνηση που υπηρετεί συμφέροντα, δημιουργώντας νέες ανισότητες.

Για αυτό σήμερα σας καλώ να πάρετε τον αγώνα, την προσπάθεια, την παράταξη στα χέρια σας. Η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστάξεκινάμε από αύριο το πρωί αγώνα,

σε κάθε χωριό σε κάθε πόλη, για να αναγεννήσουμε, για να δυναμώσουμε την παράταξή μας, για να νικήσουμε τη συντήρησηστην πατρίδα μας.

Επιστρέφουμε γιατί έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε τον λαό και την πατρίδα.

Στις 9η Ιουνίου ισχυρή, αξιωματική αντιπολίτευση για να έχει ο ελληνικός λαός προοδευτική κυβέρνηση με ελπίδα και προοπτική στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Καλή δύναμη και καλό νικηφόρο αγώνα.

Σας ευχαριστώ».

