Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζοντας την επίσκεψή του στην ανατολική Κρήτη, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να λειτουργεί «με το φιλότιμο των εργαζομένων».

Ο κ. Κασσελάκης συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του κόμματος και βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη αλλά και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ, ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί, σε συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου, μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων, αλλά και μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

«Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω και μέχρι τότε ευχαριστώ από καρδιάς όλο το προσωπικό που είναι ηρωικό και με το φιλότιμο του σώζεται η κατάσταση» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, συμπληρώνοντας ότι "η πολιτεία πρέπει επιτέλους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων" καθώς όπως επισήμανε "αυτό εδώ το Νοσοκομείο χτίστηκε με δωρεές ομογενών Ελλήνων και αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το φιλότιμο του προσωπικού που κυριολεκτικά εφημερεύει όλο το μήνα".

Για την ενίσχυση του Νοσοκομείου και τη στήριξη των εργαζομένων και της κοινωνίας ο Χάρτης Μαμουλάκης είπε πως «εμείς θα συνεχίσουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο ως θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση, δίνοντας προτάσεις και επισημαίνοντας τα κακώς κείμενα», καθώς όπως επισήμανε «θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και ως επόμενη κυβέρνηση, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες των πολλών».

Ο Στέφανος Κασσελάκης που πραγματοποιεί από την περασμένη Πέμπτη επίσκεψη στην Κρήτη, χαρακτήρισε γόνιμη και παραγωγική τη συνάντηση που είχε στο Νοσοκομείο, ευχαρίστησε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για την "υπεράνθρωπη" όπως χαρακτήρισε προσπάθεια που κάνουν, λέγοντας ότι " εν μέσω πανδημίας οι άνθρωποι αυτοί έσωσαν τη χώρα, ας δούνε και λίγο αξιοπρέπεια από τους κυβερνώντες'.

Επιπλέον σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ τόνισε ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας του οποίου η στελέχωση θυμίζει άλλες δεκαετίες, επιτελεί σημαντικό ρόλο και πως πρέπει να υποστηριχθεί.

"Γενικά υπάρχει το ευρύτερο εθνικό πρόβλημα της de facto ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας" ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε ότι " εάν θέλουμε να δούμε αποκέντρωση και ανάπτυξη σε μία περιφέρεια που έχει πολλά να υποσχεθεί, δεν μπορούμε να θέτουμε αυτό το νοσοκομείο σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Οι εργαζόμενοι εδώ και η τοπική κοινωνία, πρέπει να αισθάνονται ισότιμοι πολίτες" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης, καταλήγοντας ότι "η κεντρική κυβέρνηση έχει πολλά να διορθώσει" και πως προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να πάρει "παραδείγματα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ " αφού όπως επισήμανε, "μέσω μνημονίων , κατάφερε να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές εδώ".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.