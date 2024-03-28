« Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει σήμερα την αφρικανική σκόνη εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, τρία ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό για πλήρη διαφάνεια », υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει σήμερα την αφρικανική σκόνη εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, τρία ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό για πλήρη διαφάνεια.

Αν τολμάει, ας απαντήσει στην ομιλία του:



1.Τι δουλειά είχαν την Κυριακή το βράδυ οι δύο πιο στενοί του συνεργάτες… March 28, 2024

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

« Αν τολμάει, ας απαντήσει στην ομιλία του:

1.Τι δουλειά είχαν την Κυριακή το βράδυ οι δύο πιο στενοί του συνεργάτες (Παπασταύρου - Μπρατάκος) στο σπίτι του επιχειρηματία που κατηγορούν ως «οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να μας ρίξουν»;

Η γραμμή Μητσοτάκη είναι η ΝΔ να κατηγορεί τον «υπονομευτή» και το Μαξίμου να συναντάται μαζί του;

2.Μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν έχουν διαρρεύσει για παράνομη χρήση προσωπικά δεδομένα των εν Ελλάδι ψηφοφόρων; Αν ναι, γιατί δεν μπόρεσε να το διασφαλίσει και για τους Έλληνες ψηφοφόρους του εξωτερικού;

3.Εγγυάται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το κόμμα της ΝΔ δεν έχουν παραδώσει προσωπικά δεδομένα ψηφοφόρων και σε άλλους βουλευτές ή/και σε τρίτες εταιρείες; ».

« Ο υπουργός των Τεμπών Καραμανλής δήλωσε ότι τάχα ‘δεν κρύβεται'. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα καταθέσει άμεσα πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη, εφόσον ο Πρωθυπουργός δεσμευθεί σήμερα ότι η ΝΔ θα υπερψηφίσει, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε ο Κωστας Αχ. Καραμανλής να οδηγηθεί, βάσει του πορίσματος, στη δικαιοσύνη μετά από άσκηση ποινικής δίωξης », τονίζει και συμπηρώνει:

« Αποδέχεται ο Πρωθυπουργός; Ιδού η Ρόδος για όλα: Μπάζωμα, μονταζιέρα, κουκούλωμα, εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου, παράνομο διορισμό σταθμάρχη, πράξεις και παραλείψεις.Όλα στο φως ».

« Δε θα τολμήσει.Ο Μητσοτάκης είναι το τζάκι που συγκαλύπτει το τζάκι Καραμανλή. Είναι δεμένοι χέρι - χέρι στη Συγκάλυψη των Τεμπών », καταλήγει ο Στ. Κασσελάκης.

