Στέφανος Κασσελάκης: Ημέρα ντροπής για τον ελληνικό λαό η αποχή από το ψήφισμα για Γάζα

«Ημέρα ντροπής για την ελληνική διπλωματία, τον ελληνικό λαό και την Ιστορία του» χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης την αποχή από ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη Γάζα.

Σε χθεσινοβραδινή ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε: «Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε, με συντριπτική πλειοψηφία, να κηρυχθεί ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα. 120 χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία πήραν το μέρος της ειρήνης. Όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Απείχαμε. Αυτή τη νύχτα στη Γάζα οι άμαχοι ζουν ξανά τη φρίκη, κι εμείς ‘νίψαμε τας χείρας μας'. Ημέρα ντροπής για την ελληνική διπλωματία, τον ελληνικό λαό και την Ιστορία του».

Πηγή: skai.gr

