Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: Δωρεάν φροντιστήριο Γλώσσας και Μαθηματικών μέσω κινητού από το 2024

Στις μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να προωθήσει το υπουργείο Παιδείας τους επόμενους μήνες αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά «Καλημέρα» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ψηφιακό φροντιστήριο που προωθεί η κυβέρνηση, για τη βία στα σχολεία αλλά και για το πώς το πανεπιστήμιο Θράκης μετατρέπεται σε πανεπιστημιακό πυλώνα σε όλη την περιφέρεια.

Ο. κ. Πιερρακάκη επανέλαβε την σταθερή απόφαση της κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά να έχει ολοκληρωθεί «έως το τέλος του χρόνου η απαραίτητη κοινοβουλευτική διαδικασία για την ψήφιση της νέας πραγματικότητα στα ΑΕΙ με τις συνεργασίες του δημόσιου πανεπιστήμιου με κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια άλλων χωρών».

«Αρχής γενομένης από την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο και στη συνέχεια της εισαγωγής του στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, υλοποιούμε μια βασική κυβερνητική προτεραιότητα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τις δυνατότητες που έχουμε από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που οδηγεί σε μεγάλες αλλαγές» συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης για να διευκρινίσει αμέσως μετά « η άρση του κρατικού μονοπωλίου στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος και η αντικατάσταση του από ένα νέο που θα λαμβάνει υπόψη του την παγκόσμια τάξη πραγμάτων στην εκπαίδευση παραμένει βασικός στόχος».

Παράλληλα, δήλωσε πως περίπου 50.000 Έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό. «Πρόκειται για έναν αριθμό αρκετά μεγάλο αν το συγκρίνετε με το αντίστοιχο νούμερο. Σε άλλες χώρες, σε απόλυτο νούμερο έχουμε επταπλάσιους ανάλογα με τον πληθυσμό, αυτό πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα» σχολίασε και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο εντός της χρονιάς προκειμένου να αλλάξει η εικόνα αυτή.

Ψηφιακό φροντιστήριο

Ο υπ. Παιδείας αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του υπουργείο όσον αφορά την ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία. «Υπάρχουν παιδιά σε ακριτικά μέρη που δεν έχουν καλή ενισχυτική διδασκαλία, που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα» για ενισχυτική διδασκαλία ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης για το λόγο αυτό θα υπάρξει ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία αρχικά σε μαθηματικά και γλώσσα από το Φεβρουάριο του 2024.

«Θα βιντεοσκοπήσουμε όλη την ύλη από Α’ δημοτικού ως Γ’ λυκείου και κάθε μάθημα θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο» ανέφερε χαρακτηριστικά για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η διαδικασία και θα είναι άμεσα διαθέσιμη για τους μαθητές.

Όσον αφορά τα μαθήματα των πανελληνίων υποστήριξε ότι δεν θα είναι βιντεοσκοπημένα αλλά θα μεταδίδονται ζωντανά. Πρόκειται για το δεύτερο βήμα όπως είπε, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μπούλινγκ στα σχολεία

Σχετικά με το μππύλινγκ στα σχολεία και τα περιστατικά βίας, ο υπουργός δήλωσε ότι «είναι ένα απόστημα που πρέπει να σπάσουμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια εθνική καμπάνια που θα ζητήσουμε τη βοήθεια όλων για να επικοινωνήσουν ότι η βία είναι κάτι αρνητικό για το παιδί. Υπάρχει υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα υλοποιηθεί» ανέφερε και προανήγγειλε την δημιουργίας μιας πλατφόρμας που θα είναι έτοιμη εντός του Νοεμβρίου, όπου κάθε παιδί θα μπορεί να μπαίνει και να μεταφέρει τα περιστατικά βίας.

Για το ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε για ακόμα μία φορά ότι «δεν σχολιάζουμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Θα με προβλημάτιζε στη θέση του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι τόσο το εσωκομματικό πεδίο όσο το κοινωνικό. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι η κοινωνία δεν αγκαλιάζει την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.»





