Η κυριαρχία Μητσοτάκη και το «ντέρμπι» ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα κόμματα έχουν πάρει στα χέρια τους τα πρώτα κύματα των δημοσκοπήσεων και μελετούν την τακτική που θα ακολουθήσουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Ήδη οι αυτοδιοικητικές κάλπες ήταν ένας οδηγός τον οποίο έχουν στα χέρια τους επικεντρώνοντας στις περιφέρειες. Ο χρόνος δεν είναι πολύς. Απομένουν μόλις επτά μήνες μέχρι να στηθούν ξανά οι κάλπες για το Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί το πολιτικό τοπίο να έχει ρευστοποιηθεί, όμως η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει "αντίπαλον δέος". Το καλοκαίρι ήταν δύσκολο, όμως η απουσία εναλλακτικής ευνοεί τη γαλάζια παράταξη που χάνει λίγα ποσοστά 3%-4% στις δυο μετρήσεις της GPO και της Metron Analysis.

Το συμπέρασμα των πρώτων ερευνών δείχνει ένα "ντέρμπι" για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία του προοδευτικού χώρου ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Η Κουμουνδούρου δεν σταματά να έχει διαλυτικές τάσεις και αυτό σίγουρα δεν ευνοεί την εικόνα του κόμματος. Το προφίλ του Στέφανου Κασσελάκη έχει "γκριζάρει" σημαντικά και δεν έχει τη δυναμική ενός νέου αρχηγού. Τα ποιοτικά στοιχεία για την αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι καλά και μέχρι στιγμής η ανάκαμψη δεν φαίνεται ορατή. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η ζημιά που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι με τον πρόεδρο να επιχειρεί να κάνει ένα "λίφτιγκ" με του που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Παρ΄όλα αυτά μέχρι την Κεντρική Επιτροπή - που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σε ένα μεγάλο βαθμό τα πράγματα - ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περιδίνιση. Δείχνει να χάνει συνεχώς δυνάμεις από τα αριστερά του με αποτέλεσμα να απειλείεται πλέον και από το ΚΚΕ. Τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα όταν πραγματοποιηθεί η διάσπαση και κορυφαία - ιστορικά στελέχη προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου σχήματος.

Στη δημοσκόπηση της GPO, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει πτώση στην πρόθεση ψήφου, φτάνοντας το 12,9%. Στην Metron Analysis φτάνει μόλις το 12%. Το ΠΑΣΟΚ, παρά την άσχημη εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει να παίρνει τα πάνω του. Τα νούμερα τού φτάνουν το 11,9% και το 10,6% αντίστοιχα. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η μεγάλη ευκαιρία για να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά εξουσίας. Να αποδείξει πως για πρώτη φορά μετά το 2012 είναι ο ισχυρός προοδευτικός πόλος που μπορεί να εμπιστευτεί ο κόσμος ο οποίος ανήκει στον χώρο του κέντρου. Μεγάλη προσοχή θα δώσουν από το πράσινο στρατόπεδο στη Βουλή και στη μάχη του προϋπολογισμού που έρχεται. Προς το παρών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παραμένουν δυο αδύναμα κόμματα με τον πρώτο να τελεί υπό διάσπαση. Τον μεσαίο χώρο εξακολουθεί να τον κερδίζει η Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 2019. Που εστιάζεται το πρόβλημα; Για τους δυο μονομάχους της δεύτερης θέσεις οι αρχηγοί τους δεν έχουν καταφέρει να αποτυπωθούν στη συνείδηση του κόσμου ως "εν δυνάμει πρωθυπουργοί".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.