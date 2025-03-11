Της Δώρας Αντωνίου

Το «να σφυρηλατήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες» έθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως στόχο της κυβέρνησης χθες, στην τελευταία καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αυτό περνάει μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός μίλησε για «σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών» και για «πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, που θα πρέπει να μεταβολίσουν θετικά το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία».

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να τοποθετηθεί στοχευμένα πάνω στα ζητήματα που αναδεικνύονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων ως εκείνα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών και την κρίση εμπιστοσύνης που δείχνει να διαμορφώνεται σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών. Με τις πρωτοβουλίες που ήδη από την περασμένη εβδομάδα ανέδειξε στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, η κυβέρνηση επιδιώκει και προσδοκά να αντιστρέψει αυτό το κλίμα, που απειλεί να εξελιχθεί σε παγιωμένη διαβρωτική κατάσταση.

Το πλάνο των θεσμικών παρεμβάσεων υπάρχει. Όπως και ο προγραμματισμός μιας σειράς κυβερνητικών δράσεων και προτεραιοτήτων, που θα δώσουν το σήμα της επανεκκίνησης αλλά και το μήνυμα ότι η κυβέρνηση ακούει τις αγωνίες των πολιτών για την καθημερινότητά τους. Η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών είναι δεδομένη. Όμως, όλα δείχνουν να έχουν μπει σε αναγκαστική στασιμότητα, καθώς οι προεξοφλούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έχουν παγώσει τα πάντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την πάγια πρακτική δήλωσε χθες άγνοια για το θέμα. Όμως, είναι δεδομένο ότι τα μολύβια έχουν κατέβει και τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά από αγωνιούντες υπουργούς, βουλευτές και στελέχη, που αναζητούν πληροφορίες για τις κινήσεις που ετοιμάζει ο πρωθυπουργός.

Τα ονόματα

Ο χρόνος των αλλαγών τοποθετείται προς το τέλος της εβδομάδας.

Η ονοματολογία και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, ενώ, όπως σε κάθε ανασχηματισμό, δεν μπορούν να αποκλειστούν οι καραμπόλες και οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

Η μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, θεωρείται δεδομένη. Για τον αντικαταστάτη του στο υπουργείο Οικονομικών οι εκτιμήσεις διίστανται. Φαίνεται να μειώνονται οι πιθανότητες για μετακίνηση εκεί της Νίκης Κεραμέως και πληθαίνουν οι φήμες για τον Κυριάκο Πιερρακάκη σε ρόλο «τσάρου» της Οικονομίας χωρίς να αποκλείεται η μετακίνηση εκεί του Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Εάν μετακινηθεί ο Κ. Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει στο Παιδείας. Για τη θέση του κ. Σκυλακάκη στο Ενέργειας φαίνεται ότι «παίζουν» οι Μάκης Βορίδης και Σταύρος Παπασταύρου, που αναμένεται να επιστρέψει στην κυβέρνηση.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θεωρείται ότι έχει «κλείσει» ως αναπληρωτής στο Μεταφορών με υπουργό στο Υποδομών ενδεχομένως τον Θάνο Πλεύρη.

Ο Βασίλης Κικίλιας επιθυμεί να αλλάξει χαρτοφυλάκιο, ενδεχομένως να κατευθυνθεί στο Ναυτιλίας ή στο Μετανάστευσης, και ίσως ο Κώστας Σκρέκας επιστρέψει στην κυβέρνηση για να τον αντικαταστήσει.

Αμετακίνητοι θεωρούνται οι Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΥΠ.ΕΞ., ο Νίκος Δένδιας στο Άμυνας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Προστασίας του Πολίτη, ο Θοδωρής Λιβάνιος στο Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ανάπτυξης, η Λίνα Μενδώνη στο Πολιτισμού, ο Κώστας Τσιάρας στο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκτός κυβέρνησης αναμένεται ότι θα βρεθούν οι Χρήστος Στυλιανίδης, που έχει ζητήσει να αποχωρήσει, Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ενώ έχει γίνει ένας κύκλος επικοινωνιών του πρωθυπουργού, αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις πριν οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις. Ο χρόνος, όμως, που απομένει μέχρι να ανακοινωθούν οι αλλαγές δεν είναι πολύς. Εάν δεν μεσολαβούσε η ορκωμοσία του Κώστα Τασούλα την Πέμπτη, εκτιμάται ότι οι αλλαγές θα είχαν ήδη ανακοινωθεί.

