Σημαντικό προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, όπου αποτυπώνεται όμως η ευρεία δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς τόσο της κυβέρνησης όσο και της δικαιοσύνης στη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 20%, ενώ ακολουθεί πολύ πιο πίσω το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 11,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, με το κόμμα να δείχνει να κεφαλαιοποιεί τη στάση της προέδρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση των Τεμπών.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 6,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην έκτη θέση με 6,0%.

Όσον αφορά την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία (76,1%) την αξιολογούν σίγουρα (19,6%) και μάλλον (29,3%) θετικά.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η άποψη των πολιτικών όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θεωρούν την Απονομή δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου, με ποσοστό 44% ως ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα αυτήν τη στιγμή, μαζί με την ακρίβεια (46,1%), έναντι 24,8% τον Ιανουάριο.

Κι αυτό γιατί, κατά την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας τα Τέμπη ήταν ένα Έγκλημα (72,2%), με το 75,2% θα θεωρεί ότι επιχειρείται Συγκάλυψη, ενώ αρνητικά αξιολογούνται τόσο οι χειρισμοί της κυβέρνησης όσο και της δικαιοσύνης στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση των Τεμπών, το 78,5% απαντά σίγουρα (62,9%) και μάλλον (15,6%) όχι.



Αντίστοιχη είναι η απάντηση των πολιτών και στην ερώτηση αν κάνει η Δικαιοσύνη ότι μπορεί για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση, με το 74% να απαντά σίγουρα (51,1%) και μάλλον (22,9%) όχι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως η άποψη που έχουν οι πολίτες σχετικά με τη στάση των πολιτικών όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι το 75,1% αξιολογεί αρκετά/πολύ αρνητικά τη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, έναντι μόλις 19,1% που την αξιολογεί θετικά.

Αντίθετα, τη θετικότερη εντύπωση στους πολίτες φαίνεται να έχει κάνει η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς το 51,1% την αξιολογεί ως πολύ/αρκετά θετική έναντι 37,1% που απαντά ότι είναι αρκετά/πολύ αρνητική. Άποψη που φαίνεται να καρπώνεται η Πλεύση Ελευθερίας η οποία όπως προαναφέρθηκε στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται σε τρίτο κόμμα.

Τέλος, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών, με ποσοστό 57,5%, απαντά σίγουρα (37,3%) και μάλλον (20,2%) ναι στην ερώτηση αν πρέπει η χώρα να πάει σε πρόωρες εκλογές, έναντι 36,7% που απαντά μάλλον (11,8%) και σίγουρα (24,9%) όχι.

Πηγή: skai.gr

