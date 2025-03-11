Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το όλον εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ έδωσε ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας στην ΕΣΗΕΑ σε μια ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Insocial για τα 25 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

Πρωταγωνιστές της περιόδου «φώτισαν» τα γεγονότα ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις πρώτες σειρές η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Νίκος Βοσδογάνης και η Χαρά Κεφαλίδου.

Την εκδήλωση «25 χρόνια μετά: Προσπάθεια και ένταξη στην ΟΝΕ το 2000» άνοιξε με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«25 χρόνια μετά την απόφαση ένταξης στο ευρώ, έχουμε χρέος να εμπνεύσουμε ξανά τον ελληνικό λαό, με ένα βαθιά κοινωνικό και προοδευτικό όραμα που θα αναπτερώσει την εθνική μας αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να σταθεί με υπευθυνότητα στο ύψος των ιστορικών αυτών περιστάσεων. Διότι τα πράγματα δεν γυρνούν πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, χωρίς εμμονές βάζοντας τα πραγματικά δεδομένα στο τραπέζι που δυστυχώς δυσκολεύουν και για την οικονομία μας αλλά και για τη γεωπολιτική μας θέση», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Έπειτα Λουκάς Παπαδήμος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Γιάννης Στουρνάρας και Νίκος Χριστοδουλάκης ανέπτυξαν τα ορόσημα και τη στρατηγική με τα οποία η Ελλάδα κατέκτησε τον εθνικό στόχο της εισόδου στην ΟΝΕ, όταν κάτι τέτοιο φάνταζε αδύνατο. Πάντως, και οι τέσσερις ομιλητές είχαν έναν κοινό τόπο όταν κατέληγαν στο σήμερα, στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων που παραμένει επίκαιρη.

Όπως ανέφερε ο Λουκάς Παπαδήμος, πρώην πρωθυπουργός «Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ έχουν ενισχύσει την οικονομική και γεωπολιτική θέση της χώρας διεθνώς και έχουν διαμορφώσει θεμελιώδεις συνθήκες αναγκαίες αλλά όχι ικανές, για την επιτυχή συμμετοχή της στην ανάπτυξη και την ευημερία της στον ραγδαία εξελισσόμενο παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό μετασχηματισμό. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις ευνοϊκές συνθήκες που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ και να εφαρμόσουμε την πρόσφορη εθνική πολιτική και να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να διαμορφωθούν οι ικανές συνθήκες για την επίτευξη ισχυρής και διαχειρίσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής», σημείωσε ο κ.Παπαδήμος.

«H αξία της ένταξης της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ φάνηκε όταν οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωζώνης παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη χρεοκοπία της Ελλάδος», επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην ίδια εκδήλωση.

Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε στα ορόσημα στη διαδικασία ένταξης της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης του 1994, Προϋπολογισμός του 1997, ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με υποτίμηση της κατά 12,13% το 1998, η αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Φέιρα (Πορτογαλία) στις 19 Ιουνίου 2000 για υιοθέτηση του ευρώ από 1/1/2001) και υπογράμμισε ότι «η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αποτελεί, το μεγαλύτερο επίτευγμα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας».

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πορεία αυτή, ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην «απόλυτη πολιτική κάλυψη που παρείχε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι σήμερα «το αίτημα των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού πρέπει να επανέλθει. Είναι θέμα επιβίωσης.Οι μεταρρυθμίσεις για να γίνουν έχουν προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι να τις πιστέψεις και να τις σχεδιάσεις καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που πονάει η χώρα. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο πολιτειακό και πολιτικό σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέκος Παπαδόπουλος.

Ο επικεφαλής του In Soicial και πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης σημείωσε ότι με την ένταξη στην ΟΝΕ: «Με λίγα λόγια η Ελλάδα είχε "φωλιάσε" σε μια μεγαλύτερη και ασφαλέστερη περιφερειακή συγκρότηση, η οποία και την προφύλαξε από νέες και δύσκολες αναστατώσεις εκείνη την κρίσιμη διετία. Αυτή ακριβώς η αίσθηση ότι και η Ελλάδα μπορεί πλέον να στέκεται όρθια σε διεθνείς κρίσεις» υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλάκης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντώνης Καρακούσης και παρουσίασε η Μαρία Αραμπατζή.

