Της Δώρας Αντωνίου

Το κλίμα παραταξιακής ομοψυχίας που διατρέχει οριζόντια την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος είναι το σημαντικό, ορατό και μετρήσιμο θετικό πρώτο αποτέλεσμα της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και η κομματική έδρα της Ν.Δ. στην Πειραιώς κατακλύζονται από θετικές αντιδράσεις στελεχών και ψηφοφόρων από όλη τη χώρα, που, σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργικού επιτελείου, αποτελούν μία ακόμη δικαίωση της επιλογής.

Πολύ περισσότερο που στην επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα βάρυνε αποφασιστικά η ανάγκη για τόνωση του παραταξιακού φρονήματος αλλά και για ανάταξη του κλίματος στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που όλο το προηγούμενο διάστημα, από τις ευρωεκλογές και μετά, δοκιμάστηκε με διάφορες αφορμές και με ποικίλους τρόπους εκδηλώθηκε δυσαρέσκεια.

Το Μέγαρο Μαξίμου σε όλους τους τόνους διαμηνύει ότι τα μηνύματα που εκπέμπουν οι βουλευτές εισακούγονται και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και μέριμνα να δίνεται απάντηση στις αγωνίες και τις ανησυχίες τους.

Καθόλου τυχαία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση χθες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, υπογράμμισε ότι «Η επιλογή στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τασούλα ήταν αποτέλεσμα αξιολόγησης όλων των δεδομένων από τον Πρωθυπουργό, συμπεριλαμβανομένης και της πολύ θετικής γνώμης που έχουν για τον κ. Τασούλα ως Πρόεδρο, ως πολιτική προσωπικότητα και βουλευτές της Ν.Δ.. Και να θυμίσω σε αυτούς που το λένε αυτό ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δεδομένος ο σεβασμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και Προέδρου της Ν.Δ., Κυριάκου Μητσοτάκη, στους βουλευτές της παράταξής μας και είναι δεδομένο το γεγονός ότι ακούει την δική τους άποψη».

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, να ψηφίσει τον κ. Τασούλα όπως ανακοίνωσε, είναι ακόμα ένα στοιχείο που εκλαμβάνεται ως δικαίωση της επιλογής, καθώς στο πρωθυπουργικό επιτελείο εξέλαβαν την εξέλιξη σαν επιβεβαίωση ότι απαντήθηκαν οι όποιες αγωνίες και ανησυχίες ενός κομματικού ακροατηρίου που έχει αναφορές στον διαγραφέντα πρώην πρωθυπουργό.

Ανασχηματισμός

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πληθαίνουν οι εισηγήσεις για αναβολή των όποιων σκέψεων για ανασχηματισμό από στελέχη που θεωρούν ότι η σχετική συζήτηση θα μπορούσε να διαταράξει το καλό κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς είναι σίγουρο ότι το να άνοιγε τώρα μια συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα γκρίνια και δυσαρέσκειες θα προκαλούσε.

Επίσης, καθώς η επιλογή Τασούλα λειτούργησε σαν βαλβίδα εκτόνωσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπαταληθεί το χαρτί του ανασχηματισμού, που θα μπορούσε να διατηρηθεί ως εφεδρεία για κάποια πιθανή μελλοντική ανάγκη.

Για την ώρα η μόνη αλλαγή στην κυβέρνηση αφορά την είσοδο του Τάσου Χατζηβασιλείου ως υφυπουργού Εξωτερικών στη θέση του Κώστα Φραγκογιάννη, που αποχωρεί για προσωπικούς λόγους. Η τελική απόφαση είναι του πρωθυπουργού επισημαίνεται, καθώς όπως αναγνωρίζεται, κάποιες δυσλειτουργίες έχουν παρατηρηθεί στο κυβερνητικό σχήμα και γι’αυτό άνοιξε η σχετική συζήτηση λίγο πριν τις γιορτές.

Ανάχωμα στην Ακροδεξιά

Και ενώ η κυβέρνηση δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση για δεξιά στροφή, είναι σαφής η επιδίωξη να προσδιοριστεί με σαφήνεια τι σηματοδοτεί η επιλογή Τασούλα και ότι ένα από τα κριτήρια που βάρυναν ήταν να υψωθεί ανάχωμα στην Ακροδεξιά. Ετσι, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορηματικά δήλωσε ότι οι ψήφοι των «Σπαρτιατών» δεν είναι ευπρόσδεκτες. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελαν στην κυβέρνηση να αφεθεί να σέρνεται μια τέτοια συζήτηση, που θα έδινε βήμα στην αντιπολίτευση να την κατηγορεί για συμπόρευση με την Ακροδεξιά, προκαλώντας ρήγματα στη σχέση με το κεντρώο ακροατήριο.

Στο Βερολίνο ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Βερολίνο, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και υποψήφιο για την καγκελαρία, Φρίντριχ Μέρτς, και με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Πηγή: skai.gr

