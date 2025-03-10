Τις «φρικαλεότητες που επιβλήθηκαν σε αθώους πολίτες» στη Συρία καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας από τις προσωρινές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τη βία.

Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι «η Ελλάδα δεσμεύεται σταθερά να βοηθήσει την ανάκαμψη και την ευημερία της Συρίας και να οικοδομήσει ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Καθώς η κατάσταση εκτυλίσσεται στη Συρία, καταδικάζουμε τις φρικαλεότητες που επιβλήθηκαν σε αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών και Αλαουιτών.

Αναμένουμε από τις προσωρινές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τη βία, να προστατεύσουν όλους τους αμάχους, να φέρουν στη δικαιοσύνη τους δράστες των φρικαλεοτήτων και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες όλων των Σύριων χωρίς διακρίσεις.

Η Ελλάδα δεσμεύεται σταθερά να βοηθήσει την ανάκαμψη και την ευημερία της Συρίας και να οικοδομήσει ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, οι οποίοι θα ενσωματώνουν όλους τους Σύρους και θα διασφαλίζουν ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, Αλαουίτες, Δρούζοι και Κούρδοι, θα συμπεριλαμβάνονται πλήρως στην πολιτική διαδικασία και θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Συρία και χαιρετίζει τα βήματα προς την αποκλιμάκωση και την εθνική συμφιλίωση».

Πηγή: skai.gr

