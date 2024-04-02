Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Η Δικαιοσύνη θα δώσει όλες τις απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών

Για την παραίτηση των δύο υπουργών «που συμμετείχαν σε κοινωνική εκδήλωση», κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ υποστηρίζοντας ότι έγινε «σε λάθος τόπο και χώρο».

Για το δημοσίευμα του ομίλου που υποστήριξε ότι οι δύο υπουργοί είχαν πάει με εντολή του πρωθυπουργού είπε ότι «ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει. Η αποπομπή έγινε γιατί πήγαν και έδωσαν το λάθος μήνυμα».

Αναφορικά με το ζήτημα όξυνσης του κλίματος μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με εμπλοκή και της συζύγου του πρωθυπουργού, ο κ. Βορίδης είπε ότι «το σημείο αφετηρίας είναι η ανάρτηση της κ. Ακρίτα. Η ίδια λέει ψέματα και το γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός εκλέγεται βουλευτής από το 2004 και έχει ελεγχθεί το πόθεν έσχες του και από δικαστικούς» και πρόσθεσε «θες να πεις κάτι για τον Μητσοτάκη, η σύζυγός του, πού εμπλέκεται σε αυτό;»

Σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, σημείωσε «θέλουν να παραπέμψουν έναν υπουργό για 57 ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως. Ας καταθέσουν αίτημα για προανακριτική για να δούμε πώς καταλαβαίνουν την ευθύνη των υπουργών» και πρόσθεσε ότι εφόσον «δούμε το κατηγορητήριο και το σκεπτικό θα αποφασίσουμε για την αντίδραση».

Για το κλίμα που θα επικρατήσει έως τις εκλογές, ο κ. Βορίδης είπε ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα για να ασχοληθεί η κυβέρνηση, όπως το αμυντικό.

Στην ερώτηση, αν θα μάθουμε αν και ποιος έχει το κάνει το μοντάζ, ο ίδιος είπε «να μάθουμε ότι θέλει ο καθένας και εκεί υπάρχει η δικαιοσύνη για να τα διερευνήσει όλα. Όλα τα αιτήματα της πολιτικής αγωγής έχουν γίνει δεκτά. Ποιο είναι αυτό που συσκοτίζεται και καλύπτεται;».

Ακολούθως διατύπωσε το ερώτημα: «Είχε πολιτική σκοπιμότητα η κυβέρνηση εκείνες τις ημέρες να αλλοιώσει τις συνομιλίες. Πόσο πιστευτό μπορεί να γίνει αυτό;»και συμπλήρωσε: «Το ζήτημα των Τεμπών βρίσκεται στη δικαιοσύνη και οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να συζητά για αυτό».

Πηγή: skai.gr

