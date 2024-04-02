Συνολικά 1.034 υποψήφιοι για τις θέσεις διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των δημόσιων νοσοκομείων έλαβαν μέρος στο τεστ δεξιοτήτων από το ΑΣΕΠ, που, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία επιλογής καθώς οι 15 πρώτοι υποψήφιοι (με την υψηλότερη βαθμολογία στο τεστ δεξιοτήτων) για κάθε θέση περνούν στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που χρησιμοποιούνται οριζοντίως στον ελληνικό δημόσιο τομέα τέτοιου είδους καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερες από 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από μεγάλες εταιρείες διεθνώς και στην Ελλάδα.

Το ποσοστό συμμετοχής στον διαγωνισμό «άγγιξε» το 94% (μετείχαν οι 1.034 από τους 1.101 που υπέβαλαν αίτηση για τις συνολικά 173 θέσεις σε ΥΠΕ και νοσοκομεία) που αποτελεί ηχηρή απάντηση σε εκείνους που διέδιδαν ότι το τεστ δεξιοτήτων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διαδικασία επιλογής

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα περάσουν οι 15 πρώτοι υποψήφιοι (με την υψηλότερη βαθμολογία στο τεστ δεξιοτήτων) για κάθε θέση. Θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας τους και οι πρώτοι 7 θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, υπό το ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι:

Πρώτα θα επιλεγούν οι διοικητές και υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών ώστε, στη συνέχεια, οι νέοι ΥΠΕάρχες να συμμετάσχουν στις επιτροπές επιλογής για τις νέες διοικήσεις των Νοσοκομείων της χώρας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για κάθε θέση κι έχουν θεσπιστεί αυστηρά ελάχιστα (on-off) προσόντα (όπως, παραδείγματος χάριν, πτυχίο και εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια προς το αντικείμενο δραστηριότητας του φορέα ή την άσκηση διοίκησης), εξασφαλίζοντας ότι όσοι επιλεγούν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

Είναι η πρώτη φορά που εκδόθηκε ενιαία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλες τις ΥΠΕ και όλα τα νοσοκομεία, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Η υλοποίηση του νέου πλαισίου επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του δημοσίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς καθώς ο σχετικός νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών ψηφίστηκε από τη Βουλή μόλις στα τέλη του 2023. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο πρόκειται να επιλεγούν μέσω του ΑΣΕΠ οι διοικήσεις (πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι) σε 600 φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, «με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρότυπο διοίκησης, κατά τα διεθνή πρότυπα, που ανταποκρίνεται στις πολυδιάστατες προκλήσεις της εποχής μας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην οικοδόμηση ενός πιο αποτελεσματικού κράτους στην υπηρεσία του πολίτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.