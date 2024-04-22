Στα εγκαίνια του Ε65 την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην εκδήλωση για την παράδοση του τμήματος Λαμία-Καλαμπάκα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στις 10 αύριο το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση για την αποκατάσταση ζημιών από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Πηγή: skai.gr

