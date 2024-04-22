Την πορεία υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) του 2024 και δραστηριότητες ΜΟΕ για το 2025 συζήτησαν σήμερα οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Στις αντιπροσωπείες συμμετείχαν πρέσβεις και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την τουρκική πλευρά, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

