Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολούθησε την παρέλαση στο Μόντρεαλ, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρυντό, καλωσόρισε τον πρώτο Έλληνα πρωθυπουργό που βρέθηκε στον Καναδά μετά από πολλά χρόνια.

Earlier today in Montréal, Prime Minister Justin Trudeau participated in the Greek Independence Day Parade with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis. pic.twitter.com/O0mWKpNJnS March 25, 2024

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, στην οποία έλαβαν μέρος άνθρωποι κάθε ηλικίας από ομογενειακούς συλλόγους από δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την πατρίδα μας, εδώ στο Μόντρεαλ, σε αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή παρέλαση επ’ ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Ανεξαρτησίας της 25ης Μαρτίου.

Εδώ στον Καναδά πράγματι η καρδιά του Ελληνισμού χτυπάει πολύ δυνατά και το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αντηχεί ζωντανό και επίκαιρο σε όλη την οικουμένη και εδώ στον Καναδά. Ο αγώνας μας για εθνική ανεξαρτησία σε δύσκολες στιγμές είναι πάντα ιστορικά επίκαιρος.

Και βέβαια τη φετινή χρονιά η παρουσία μας στην ομογένεια έχει μία ξεχωριστή αξία, διότι για πρώτη φορά κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών, Ελλήνων ομογενών, να μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

Οπότε και πάλι ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Καναδό Πρωθυπουργό, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όσους οργάνωσαν αυτή την πραγματικά καταπληκτική παρέλαση, η οποία αποδεικνύει ότι ο Ελληνισμός εδώ στον Καναδά είναι ρωμαλέος και ζωντανός.

Σε ευχαριστώ, Τζάστιν, που μου έδωσες την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την απίθανη παρέλαση, σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο μέρος για να περάσω την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας απ’ ό,τι με εσένα και τους Ελληνοκαναδούς συμπατριώτες μου εδώ στο Μόντρεαλ».

«Οι Ελληνοκαναδοί είναι μια απίστευτα δυναμική κοινότητα, έχουν προσφέρει πολλά στον Καναδά, αλλά είναι επίσης πολύ περήφανοι για τις ελληνικές τους ρίζες και είναι υπέροχο που είμαστε μαζί σήμερα», ανέφερε από την πλευρά του ο Τζαστιν Τριντο.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός και ο Καναδός ομόλογός του παρακολούθησαν μαζί τη δοξολογία για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν καταστήματα ομογενών και να συνομιλήσουν με τους ιδιοκτήτες τους και με θαμώνες.

Πηγή: skai.gr

