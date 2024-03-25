Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης – Ποιον συμφέρει και ποιον όχι

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε κάθε πρόταση δυσπιστίας υπάρχουν δυο διαφορετικές οπτικές. Η αρνητική, που αναφέρει ότι αν η αντιπολίτευση προχωρήσει σε αυτή την κίνηση δεν θα καταφέρει τίποτα παραπάνω από το να συσπειρώσει την κυβέρνηση και η θετική που εκτιμά πως σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία θα «συρθεί» για τρεις ημέρες στην Ολομέλεια να συζητά για ένα θέμα που δεν της είναι καθόλου ευχάριστο. Το πρώτο επιχείρημα είχε επικαλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν στις 6 Μαρτίου η Νέα Αριστερά είχε προτείνει να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση κοινοβουλευτικά με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών. Είναι το υπέρτατο «όπλο» κατά της εκάστοτε πλειοψηφίας και για αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυο φορές μέσα σε ένα εξάμηνο. Ασφαλώς ο χρόνος, αλλά και ο λόγος που κατατίθεται μια πρόταση δυσπιστίας παίζει καταλυτικό ρόλο. Και πάντα τα κόμματα της μειοψηφίας επιχειρούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Με τη «ρελάνς» που έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και την πρόσκλησή του προς όλα τα προοδευτικά κόμματα επιχειρεί να εμφανιστεί ως η δύναμη, η οποία με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», δεν δίνει άλλα περιθώρια στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά και υπό τις νέες συνθήκες δεν είχε κανένα περιθώριο να αρνηθεί. Στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως με τη καινούργια αποκάλυψη η Νέα Δημοκρατία είναι στριμωγμένη και σε καμία περίπτωση δεν θα της έριχνε «σωσίβιο» να σωθεί. Πηγές της Κουμουνδούρου τόνιζαν: «πως είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που αποδεδειγμένα προσπάθησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη και να συγκαλύψει ένα έγκλημα μπορεί να συνεχίσει να κρατά στα χέρια της τη ζωή των πολιτών αυτής της χώρας». Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε εξαρχής θετικά τονίζοντας πως «δεν παίζει παιχνίδια» με τον Αλέξη Χαρίτση από νωρίς το πρωί της Κυριακής να αναφέρει πως «η κυβέρνηση έστησε μια τερατώδη επιχείρηση επικοινωνιακής συγκάλυψης και παραπληροφόρησης της ελληνικής κοινωνίας». Το ΚΚΕ προξένησε εντύπωση, καθώς, αφού πρώτα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ τελικά ανέφερε πως θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας, αλλά με το δικό του σκεπτικό.

Πενήντα υπογραφές είναι προφανές πως υπάρχουν και την Τρίτη το πρωί αναμένεται να στηριχθεί η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που θα αμφισβητήσει τη δεδηλωμένη της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως «απέναντί μας έχουμε μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας, που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα» κάνει λόγο για «μονταζιέρα στα Τέμπη». Αναφέρει πως το ηχητικό από τις συνομιλίες του σταθμάρχη τη μοιραία νύχτα είναι προϊόν συρραφής δύο ξεχωριστών συνομιλιών. Συνεπώς προκύπτουν δυο ερωτήματα: Ποιος έκανε το μοντάζ, καθώς και ποιος άλλος μπορεί να ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας πέραν του να ενισχυθεί το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει δύο ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως. Η πρακτική της άμεσης έναρξης τη διαδικασίας συνήθως ακολουθείται από τις πλειοψηφίες με τη συζήτηση να κρατά τρεις ημέρες. Στην περίπτωση που θα ξεκινήσει την Τρίτη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το βράδυ με την ψηφοφορία. Στην «εξίσωση» πρέπει να μπει και το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει για την Τετάρτη τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιου όπου θα ανακοίνωνε την αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές του άλλου μήνα. Στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν καλά πως η τριήμερη διαδικασία στη Βουλή θα καλύψει με τη «σκόνη» που θα σηκώσει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τον ιδιωτικό τομέα.

Το επιμύθιο, όπως και να εξελιχθούν τα χρονοδιαγράμματα, δεν αλλάζει. Οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον στα «χαρακώματα» για το δυστύχημα των Τεμπών και τα επεισόδια που θα γραφτούν μέχρι τις 9 Ιουνίου θα είναι πολλά. Πρόκειται για κάλπες που θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εθνικές εκλογές από την πόλωση που ήδη καταγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνοντας το απόλυτο «158» θα δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι δεν απειλείται η ηγεμονία της. Για αυτό άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε αμέσως πως είναι «καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής». Συμπλήρωσε ότι «οι μάσκες έπεσαν» και έκανε λόγο «για αντικυβερνητική εκστρατεία με αιχμή μια εθνική τραγωδία». «Είναι η καλύτερη ευκαιρία να διαπιστώσουν οι Έλληνες ποιοι συντάσσονται με την ομαλότητα, τη σταθερότητα και τη συνέχεια και ποιοι θέλουν να ναρκοθετήσουν την πορεία της χώρας προς την πρόοδο», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές πως επιχειρείται να συγκροτηθεί ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο Μαξίμου. Πέρα από τις αρχηγικές κόντρες στη συζήτηση στη Βουλή αυτό θα αποτυπωθεί με απώτερο στόχο να κοπούν «πόντοι» από τη γαλάζια παράταξη ενόψει των ευρωεκλογών. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο πρωθυπουργός μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας στην κοινοβουλευτική του ομάδα.

Όσον αφορά τα περί διεξαγωγής εκλογών με παρουσία διεθνών παρατηρητών από τον Στέφανο Κασσελάκη έχει ήδη ξεκινήσει ένα νέο «μπρα ντε φερ» Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ για το κατά πόσο η αξιωματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τα αποτελέσματα της διπλής κάλπης του καλοκαιριού ή αν προτίθεται να εγείρει θέμα και για τις επικείμενες ευρωεκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.