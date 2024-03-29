Σκληρή ανακοίνωση για το διορισμό της Μπλερίνα Μπάλα στη δημαρχία Χειμάρρας εξέδωσε ο Φρέντης Μπελέρης, την ώρα που ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαιρετίζει το διορισμό της.

"Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική που επικαλέστηκε ο κ. Ράμα δεν λέει πως δήμαρχο επιλέγει η παράταξη που ηττήθηκε. Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική δεν προβλέπει τον διορισμό δημάρχου από το νομάρχη, ενός προσώπου που δεν έχει εκλεγεί καν ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά διορίστηκε από τον ηττημένο. Παραβιάσατε το Σύνταγμα και δεν επιτρέψατε σε αυτόν που ψήφισε ο κυρίαρχος λαός να ορκιστεί. Σε παράβαση του νόμου διορίζετε νέο δήμαρχο, όπως δήλωσε και ο νομάρχης, και ερμηνεύετε το νόμο όπως σας βολεύει" τονίζει ο κ. Μπελέρης.



Αναλυτικά η ανακοίνωση Μπελέρη

"Ένα νομικό κουβάρι που είναι αδύνατο να λυθεί. Ένα κουβάρι που δημιουργήθηκε με τη συμβολή της εισαγγελίας και του ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς SPAK, οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος να πουν ΟΧΙ στον κ. Ράμα.

Κανένας νόμος και κανένα Σύνταγμα δεν προβλέπει αυτό που γίνεται στο δήμο Χιμάρας. Το άρθρο 61 του N. 139/2015 που διατυμπανίζει ο νομάρχης δεν λύνει την πρόωρη λήξη μιας θητείας που έχει ήδη λήξει από καιρό. Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική που επικαλέστηκε ο κ. Ράμα δεν λέει πως δήμαρχο επιλέγει η παράταξη που ηττήθηκε. Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική δεν προβλέπει τον διορισμό δημάρχου από το νομάρχη, ενός προσώπου που δεν έχει εκλεγεί καν ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά διορίστηκε από τον ηττημένο.

Παραβιάσατε το Σύνταγμα και δεν επιτρέψατε σε αυτόν που ψήφισε ο κυρίαρχος λαός να ορκιστεί. Σε παράβαση του νόμου διορίζετε νέο δήμαρχο, όπως δήλωσε και ο νομάρχης, και ερμηνεύετε το νόμο όπως σας βολεύει.

Δεν σας ενδιαφέρει ο νόμος. Σας ενδιαφέρει μόνο να μην ορκιστεί έστω και για μία μέρα αυτός που εκλέχτηκε δήμαρχος σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος. Ο νόμος είναι για εσάς κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο είναι μάλλον και για τον κ. Τάβο, ο οποίος παρανόμως χθες έδειξε στους δημοτικούς συμβούλους πώς να σκέφτονται, σήμερα συμμετείχε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβαν σωστά την εντολή του. Χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, σήμερα άρχισε τις προεκλογικές εξαγγελίες τάζοντας τίτλους ιδιοκτησίας.

Η μόνη λύση είναι η εφαρμογή του Συντάγματος. Η μόνη λύση είναι να επιτραπεί σε αυτόν που κέρδισε τις εκλογές να ορκιστεί. Είναι το μοναδικό που μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό το νομικό χάος, να σταματήσει τον παραλογισμό στο Δήμο Χιμάρας, να αντιμετωπίσει ισότιμα αυτούς τους κατοίκους με κάθε άλλο πολίτη αυτής της Δημοκρατίας που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 14 Μαΐου.

Διονύσιος-Φρέντης Μπελέρης

Εκλεγμένος Δήμαρχος του Δήμου Χιμάρας

(διότι ο δήμαρχος βγαίνει από τον λαό και όχι από τις ψήφους 15 φοβισμένων ανθρώπων)"

"Θετική εξέλιξη"

Για "θετική εξέλιξη" έκανε το μεσημέρι ο Αλβανός πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του στο X, o Ράμα επιχειρεί να παρουσιάσει τον διορισμό της ως δημάρχου ως δημοκρατική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τη μάλιστα εκλογή.

Zgjedhja e sotme nga Këshilli Bashkiak i Himarës, me 15 vota pro dhe vetëm 4 kundër, e nënkryetares së bashkisë, Blerina Bala, si kryetare në detyrë është një zhvillim pozitiv për vazhdimin e punës së qeverisë vendore.



Përpjekja e dështuar e një grushti individësh të nxitur… — Edi Rama (@ediramaal) March 29, 2024

