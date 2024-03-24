Σκέρτσος: Κάποιοι επιμένουν να σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων με τρόπο ιερόσυλο

Παρέμβαση για το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», υπό τον τίτλο, «Μονταζιέρα στα Τέμπη», κάνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάποιοι επιμένουν να σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων με τρόπο ιερόσυλο. Και αυτό επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, για άλλη μια φορά από το σημερινό πρωτοσέλιδο του Βήματος που έρχεται δήθεν να "αποκαλύψει" με καθυστέρηση ενός έτους και 22 ημερών την είδηση που είχαν ήδη παρουσιάσει πέραν της κρατικής ΕΡΤ και πολλά ακόμη ΜΜΕ, από τις 2 Μαρτίου 2023», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας παραθέτοντας σχετικά δημοσιεύματα, όπως από το ertnews.gr, το iefimerida.gr και το ethnos.gr.

Και συνεχίζει: «Το δε σαθρό αφήγημα της δήθεν "συγκάλυψης" αποδομείται από την ίδια την εφημερίδα και τον συντάκτη της, αν ο αναγνώστης διαβάσει το κείμενο του ρεπορτάζ. Εκεί ομολογεί ότι όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα έχουν δοθεί από την ΕΛΑΣ στη δικαιοσύνη και αποτελούν μέρος του προανακριτικού υλικού στη βάση του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων όσοι θεωρούν ότι ασκούν υπεύθυνη ή δήθεν "αποκαλυπτική" δημοσιογραφία με αυτόν τον τρόπο πάνω σε ένα θέμα που πονάει όλους τους Έλληνες. Και συσκοτίζουν αντί να διαφωτίζουν», καταλήγοντας: «Το μυαλό και η καρδιά μας παραμένουν σταθερά στις οικογένειες των θυμάτων και στην ανάγκη και ηθική υποχρέωση που όλοι νιώθουμε για πλήρη διαλεύκανση, δικαίωση και απόδοση ευθυνών από τη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

