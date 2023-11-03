Δ.Βουτυράκου στον ΣΚΑΪ για «τρολ»: Φανατισμένοι υπάρχουν σε κάθε κόμμα - Ο Κασσελάκης εξελέγη δημοκρατικά, αυτό να γίνει αποδεκτό

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω, δεν είμαι γνώστης του θέματος, γνωρίζω ότι υπάρχουν, αν όχι τρολ, σίγουρα φανατισμένοι από κάθε κομματική κατεύθυνση που εντείνουν τον χουλιγκανισμό που υπάρχει στην πολιτική» ανέφερε η συντονίστρια των «think tank» στον ΣΥΡΙΖΑ Δ. Βουτυράκου μιλώντας στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ αναφορικά με τις δηλώσεις Σκουρλέτη περί ύπαρξης τρολ στην Κουμουνδούρου.

Η κ. Βουτυράκου συνέχισε λέγοντας ότι η εκλογή Κασσελάκη έγινε μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία και αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό για να πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια ενωμένος.

Σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να δείχνει ότι βάζει προτεραιότητα την ενότητα ενώ είπε ότι ο κ. Κασσελάκης φέρνει εκσυγχρονισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική γενικότερα.

Σε ερώτηση αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει ενωμένος απάντησε: «Φυσικά μπορούμε να πάμε όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολυσυλλεκτικός χώρος από πάντα».

Ακόμη σχολίασε ότι την εξοργίζει το γεγονός να ζει σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι έχει δημοκρατία αλλά το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο.

Τέλος είπε ότι η γενιά του brain drain, στην οποία ανήκει και η ίδια, πρέπει να μιλήσει για το φαινόμενο ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα το αντιστρέψουν.

Πηγή: skai.gr

