Το δεξί χέρι του Ερντογάν ζητά μποϊκοτάζ σε προϊόντα «όσων στηρίζουν τους σιωνιστές»

Το «δεξί χέρι» του Ερντογάν αλλά και ο γιος του Τούρκου προέδρου ζητούν «μποϊκοτάζ» σε προϊόντα όσων στηρίζουν τους «σιωνιστές». Μάλιστα, ο γιος του Ερντογάν ζήτησε εμπάργκο εναντίον του Ισραήλ και των υποστηρικτών του, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Αλίς Ερμπάς, διευθυντής θρησκευτικών υποθέσεων Τουρκίας, είπε: «Πρέπει να υπάρχει αποφασιστικό και συνεχόμενο μποϊκοτάζ στα προϊόντα των εταιρειών που υποστηρίζουν τον σιωνισμό. Έχει μεγάλη σημασία η καταπολέμηση της βίας και της τυραννίας με κάθε τρόπο».

Στο κάλεσμα αυτό έδωσε τη στήριξη του και ο πρόεδρος του Ιδρύματος μετάδοσης Επιστήμης, Μπιλάλ Έρντογαν: «Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά τα προϊόντα που υποστηρίζουν το Ισραήλ και πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση του μποϊκοτάζ'».

Εν τω μεταξύ τα τουρκικά ΜΜΕ ξεκαθαρίζουν πως ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα, εκτός αν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά του.

Ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Haberturk Αλί Τσινάρ ανέφερε: «Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλινκεν. Πρώτα θα βρεθεί στο Ισραήλ μετά στην Ιορδανία και αργότερα υπάρχει η περιοδεία του σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Ινδία. Στις 10 Νοεμβρίου θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Τα F-16

Δεν δεχόμαστε οποιονδήποτε όρο για να πάρουμε τα F-16, διαμηνύει η Άγκυρα.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας ζήτησαν η διαδικασία για τα F-16 «τα τελειώσει θετικά και σύντομα».

Το CNN TURK μετέδωσε: «Αναφέρουν πως οι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συναντήσεις για το θέμα της προμήθειας των F-16. Aυτά ειπώθηκαν στην ενημέρωση προς την Τύπο και δόθηκαν λεπτομέρειες και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σημαντικό θέμα είναι αυτό της προμήθειας των F-16 από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ις πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας 'ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των τεχνικών επιτροπών των δυο πλευρών για την προμήθεια των F-16 , περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις ΗΠΑ. Επιθυμία μας είναι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί θετικά και σύντομα. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά πως στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα πρέπει να τεθούν οποιοιδήποτε όροι».

Επί δύο ημέρες βρίσκεται το θέμα της επίσκεψης του Μπλίνκεν στην Τουρκία. Όμως είναι στην επικαιρότητα της Άγκυρας, καθώς στην Ουάσιγκτον ούτε χθες αλλά και ούτε σημερα δεν έχει γίνει καμία δήλωση περι επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν στην Τουρκία όπως και με την γραπτή ανακοόνωση ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα του Μπλίνκεν. Δεν ξέρουμε αν την τελευταία στιγμή ο Μπλίνκεν θα περάσει απο την Ιορδανία στην Άγκυρα, όμως στην παρούσα φάση να πούμε ξεκάθαρα στο πρόγραμμα του Μπλίνκεν δεν υπάρχει η Άγκυρα».

