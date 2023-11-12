«Σε πολλές κατηγορίες από τα προϊόντα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για μόνιμη μείωση τιμής, η έκπτωση είναι περισσότερη από 5%. Στα αλεύρια, η έκπτωση είναι πάνω από 5%, είναι 10%. Οι νέες τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι χαμηλότερες κατά 10% από τις τιμές πριν τις 19 Σεπτεμβρίου. Το 5% είναι η ελάχιστη μείωση τιμής. Πολλές εταιρείες επιλέγουν να έχουν μεγαλύτερη μείωση τιμής», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Για τα προϊόντα που συμμετέχουν στη «μόνιμη μείωση τιμής», ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «ο στόχος ήταν να έχουμε 500 προϊόντα. Ήδη χθες ξεπεράσαμε τα 740 προϊόντα από 63 εταιρείες και σε 50 διαφορετικές κατηγορίες. Στόχος μας να προσεγγίσουμε τα 1000 διαφορετικά προϊόντα. Παρακινούμε τους καταναλωτές να αξιοποιούν το καλάθι του νοικοκυριού και την πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής γιατί» - όπως επισήμανε ο κ. Σκρέκας - «τονώνει τον ανταγωνισμό και οδηγεί προς τα κάτω τις τιμές»

«Προφανώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, την τραγικότητα της κατάστασης και γι'΄αυτό εξαντλούμε το σύνολο του νομικού οπλοστασίου που έχουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε και νέα όπλα για να καταπολεμήσουμε το τέρας της ακρίβειας»

Ερωτηθείς για το πως θα περιοριστούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, ο κ. Σκρέκας απάντησε: «Με ελέγχους για την αισχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η οποία έχει περάσει νόμο στη Βουλή των Ελλήνων, έχει βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, όπου το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να ξεπερνάει το περιθώριο κέρδους που είχε η εταιρεία το 2021, πριν ξεκινήσει η ακρίβεια. Αν πάει να βγάλει παραπάνω κέρδος σήμερα που υπάρχει αυτή η εκρηκτική κατάσταση για τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επέβαλε πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες. Και θα ξαναβάλουμε αν δούμε ότι αισχροκερδούν σε σχέση με το 2021» σημειώνοντας ότι «σχεδιάζουμε μία νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα πετύχουμε μόνιμα χαμηλές τιμές στο ράφι».

