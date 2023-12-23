Ανδρουλάκης: Γραφείο real estate το Μέγαρο Μαξίμου - Η golden visa πρέπει να καταργηθεί… χθες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» τονίζει ότι

«Στρατηγικός μας στόχος είναι να ξαναγίνει ισχυρή η προοδευτική παράταξη και να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Φιλοδοξούμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα σε αυτήν την πορεία να γίνει στις ευρωεκλογές. Συνεπώς, ο αγώνας μας δεν περιορίζεται στο να πάρουμε απλώς τη δεύτερη θέση ή σε συγκεκριμένα ποσοστά. Θέλουμε να γίνουμε ο στρατηγικός αντίπαλος της συντήρησης στη χώρα μας», τονίζει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης,

Μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε μόνο πολιτικές διαφορές, αλλά και διαφορές στον τρόπο άσκησης της εξουσίας», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «όλα είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων μιας κλειστής παρέας γύρω από τον πρωθυπουργό. Ακόμη και το υπουργικό συμβούλιο φαίνεται να έχει διακοσμητικό ρόλο».

Απαντώντας στην παρατήρηση ότι «πάντως, με τα σημερινά δεδομένα η κυριαρχία της ΝΔ δεν φαίνεται να απειλείται» ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι αντιμέτωποι με τα προβλήματα, που δεν έλυσαν και εκείνα που συσσώρευσαν».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, την «ανυπαρξία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την κατάρρευση της πρωτοβάθμιας και δευεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών στην ουρά του ΕΣΥ, το ότι η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και την αβελτηρία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα στέγασης».

«Έχουμε, λοιπόν, άλλες προτεραιότητες και έχουμε ρεαλιστικές λύσεις για να απαντήσουμε σε αυτά τα μείζονα προβλήματα, να εγγυηθούμε ευκαιρίες προκοπής και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και πρωτίστως να δημιουργήσουμε τους ιμάντες ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας».

Ειδικά για το στεγαστικό πρόβλημα ο Ν. Ανδρουλάκης είπε ότι έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό «εδώ και δύο μήνες για το θέμα, αλλά αγνοεί επιδεικτικά το κοινοβούλιο».

Είπε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «στοχεύει στη μείωση του κόστους στέγασης για όσους αδυνατούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία» και πρόσθεσε:

«Επιπλέον, χρειάζονται περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και ήρθε η ώρα να καταργηθεί η golden visa στα ακίνητα…χθες, πρωτοβουλία που έχουν πάρει ήδη πολλά ευρωπαϊκά κράτη βλέποντας τα ενοίκια σε δυσθεώρητα ύψη! Η ελληνική οικονομία αφελληνίζεται και το κόστος στέγασης εκτοξεύεται, αλλά η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα ως γραφείο real estate».

Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αναφέρει ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι η αναβάθμιση και ενίσχυση και των τριών βαθμίδων της δημόσιας παιδείας».

«Όσον αφορά στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είμαστε υπέρ του μοντέλου, που υπάρχει και σε άλλες χώρες, όπου κεντρικός πυλώνας είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο και υπάρχουν και μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, που λειτουργούν όμως κάτω από πολύ αυστηρά κριτήρια» προσθέτει, μεταξύ άλλων, ο Ν. Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης «να αφαιρέσει σε μια νύχτα όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων από την εταιρεία "Ανάπλαση Α.Ε."» σημειώνει, χαρακτηριστικά, ότι «είναι τα αποκαλυπτήρια του κυνισμού και της αλαζονείας του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς σε «ποιά κοινά» απευθύνεται πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο Ν. Ανδρουλάκης απάντησε «απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες με τους οποίους έχουμε κοινές αγωνίες, που ζητούν διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους θεσμούς. Η αντιπολίτευση του λαϊκισμού και των ψεκασμένων σεναρίων έδειξε τα όρια της».

«Η σύγχρονη Κεντροαριστερά για να είναι ισχυρή, χρειάζεται να είναι πλουραλιστική. Να συνενώνει τις καλύτερες παραδόσεις από τον χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, του προοδευτικού Κέντρου, της πολιτικής οικολογίας, της δημοκρατικής Αριστεράς. Το στοίχημά μας είναι να εμπνεύσουμε τους πολίτες με θετικό λόγο και συγκεκριμένες προτάσεις, όχι να συγκεντρώσουμε απλώς τη δυσαρέσκεια επιμέρους τμημάτων του εκλογικού σώματος» πρόσθεσε.

Ο Ν. Ανδρουλάκης είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών ότι «βεβαίως φοβάται ο πρωθυπουργός, όταν ο κ. Μητσοτάκης δεν διστάζει να κάνει deal ακόμη και με τον Κυριάκο Βελόπουλο για να αλώσει την ΑΔΑΕ και να φρενάρει την έρευνα λίγο πριν τη διασταύρωση των στόχων του predator με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ ώστε να αποκαλυφθεί το ενιαίο κέντρο, που έτρεφε στο Μέγαρο Μαξίμου».

Ερωτηθείς «τι απαντά στην προτροπή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη να καταθέσει μήνυση κατά του πρωθυπουργού και της ΕΥΠ», ο Ν. Ανδρουλάκης είπε «ένας Πρόεδρος κόμματος θα όφειλε να γνωρίζει -και αν δεν γνωρίζει να ρωτήσει- ότι έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά τον Ιούλιο του 2022 και συμπληρωματική αναφορά τον Σεπτέμβριο του 2022, όπου καταμηνύονται συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, οι οποίες διώκονται αυτεπαγγέλτως μόλις γνωστοποιηθούν στον Εισαγγελέα, ανεξαρτήτως του τίτλου του δικογράφου. Στη, δε, συμπληρωματική μου αναφορά κατονομάζονται και προσδιορίζονται και τα πρόσωπα, -η φυσική και επιχειρησιακή ηγεσία της ΕΥΠ και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι-, που είναι υπεύθυνα για την τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων, ώστε να μην δικαιολογείται καμία "απορία" και καμία παρερμηνεία. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι άσχετη με την δικονομία, αλλά εκ του πονηρού, καθώς υιοθετεί άκριτα την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου. Για αυτό όμως οφείλουν άλλοι να δώσουν εξηγήσεις και όχι εγώ».

Κληθείς να αποτιμήσει την πορεία δύο ετών από την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Ν. Ανδρουλάκης σημείωσε, καταρχάς, ότι «οι αντίπαλοι μας και κάποιοι πολιτικοί αναλυτές είχαν προδιαγράψει την πορεία μας, εκτιμώντας ότι θα είναι μονόδρομος να ακολουθήσουμε ως συμπλήρωμα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατέρρευσε παταγωδώς με μεγάλη προσπάθεια κι αγώνα».

«Στις ευρωεκλογές θα αγωνιστούμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και στις επόμενες εθνικές εκλογές κυβέρνηση για να δώσουμε παραγωγική και ελπιδοφόρο διέξοδο στον προοδευτικό κόσμο της χώρας» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

