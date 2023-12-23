Μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας στέλνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απευθυνόμενη στους απόδημους Έλληνες με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στο καθιερωμένο της μήνυμα προς τους Έλληνες του εξωτερικού τονίζει ότι «Στους δύσκολους καιρούς μας η ενότητα και η σύμπνοια του ελληνισμού είναι η πιο ισχυρή μας δύναμη» και προσθέτει ότι «Η πατρίδα μας αναγνωρίζει σε σας ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού της και προσβλέπει στις δημιουργικές σας δυνάμεις και στην ακλόνητη πίστη που έχετε στα κοινά μας ιδανικά. Το κύρος και η διεθνής θέση της χώρας μας συνδέεται άρρηκτα και ενισχύεται με την αγαστή και διαρκή συνεργασία των κοινοτήτων των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο».

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι «Η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και επιδιώκει την οικοδόμηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, χωρίς καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον απόδημο Ελληνισμό:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με χαρά και συγκίνηση απευθύνομαι σε όλους εσάς, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ζείτε, εργάζεστε και δημιουργείτε μακριά από την πατρογονική εστία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σε όλους εσάς που με πίστη στις δυνατότητές σας, με εργατικότητα και με πυξίδα τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και τις παραδόσεις της ρωμιοσύνης, πετύχατε όχι μόνο να προσαρμοστείτε στις νέες σας πατρίδες, αλλά να διαπρέψετε και να διακριθείτε στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στον αθλητισμό, στο επιχειρείν και σε κάθε δημιουργική δραστηριότητα. Κατορθώσατε, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, να διατηρήσετε ζωντανή την εθνική σας συνείδηση και την αγάπη για την Ελλάδα, όχι απλώς ως τόπο καταγωγής σας, αλλά ως σταθερό σημείο αναφοράς και εγγενές στοιχείο της ταυτότητάς σας. Και να γίνετε έτσι άξιοι πρέσβεις της πατρίδας μας και παράδειγμα για τους συμπολίτες σας. Η ελληνική πολιτεία σας είναι ευγνώμων και στέκεται με όλες τις δυνάμεις της δίπλα σας.

Ειδικά τον τελευταίο καιρό, οι προκλήσεις και οι κρίσεις διαδέχονται η μια την άλλη. Η πανδημία, η αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, η κλιματική αλλαγή και οι καταστροφές που προκαλεί, οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι επακόλουθες κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις δοκιμάζουν την αντοχή κρατών και πολιτών και κλονίζουν τις οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ένοπλη σύρραξη στη Μέση Ανατολή απειλούν τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, ενώ η ανάγκη προστασίας των αθώων αμάχων καθίσταται επιτακτική. Ο ρατσισμός, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κοινωνικές και τεχνολογικές ανισότητες, η έξαρση του λαϊκισμού, του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας θέτουν σε αμφισβήτηση τα δημοκρατικά θεμέλια των κοινωνιών μας. Η αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών απαιτεί εγρήγορση, συστράτευση δυνάμεων και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Απέναντι στις μεγάλες και αβέβαιες αλλαγές του καιρού μας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και επιδιώκει την οικοδόμηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, χωρίς καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Στο ίδιο πνεύμα, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, για την απελευθέρωση και την επανένωση της Μεγαλονήσου, στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ. Η πατρίδα μας, έχοντας εξέλθει από τη δίνη της μακράς οικονομικής κρίσης, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον διάλογο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αποτελούν ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο με συντονισμένη δράση των ευρωπαϊκών χωρών, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης.

Συμπατριώτες μου,

Στους δύσκολους καιρούς μας η ενότητα και η σύμπνοια του ελληνισμού είναι η πιο ισχυρή μας δύναμη. Η πατρίδα μας αναγνωρίζει σε σας ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού της και προσβλέπει στις δημιουργικές σας δυνάμεις και στην ακλόνητη πίστη που έχετε στα κοινά μας ιδανικά. Το κύρος και η διεθνής θέση της χώρας μας συνδέεται άρρηκτα και ενισχύεται με την αγαστή και διαρκή συνεργασία των κοινοτήτων των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία, πρόοδο και κάθε ευτυχία στην καινούργια χρονιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.