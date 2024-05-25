Λογαριασμός
Σκρέκας: Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, έχουν αρχίσει να αποδίδουν σταδιακά

Ο υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε, ότι τόσο το «καλάθι του νοικοκυριού» όσο και όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, «θα συνεχιστούν για όσο καιρό απαιτείται»

Όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, «θα συνεχιστούν για όσο καιρό απαιτείται» ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας. 

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας, που αποτέλεσε και το αντικείμενο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, σημείωσε ότι «τα μέτρα που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση των τιμών, έχουν αρχίσει και αποδίδουν».

Ο κ. Σκρέκας, ανέφερε ότι υπάρχουν πολυεθνικές που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και για τον λόγο αυτό υπάρχουν προϊόντα που στην Ελλάδα έχουν υψηλότερες τιμές απ' ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας όμως, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που το επεσήμανε, ζητώντας μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση».

Τέλος, ο υπουργός διαβεβαίωσε, ότι τόσο το «καλάθι του νοικοκυριού» όσο και όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, «θα συνεχιστούν για όσο καιρό απαιτείται».

