Κουτσούμπας: Να τους κόψoυμε την αντιλαϊκή φόρα με δυνατό ΚΚΕ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε το βράδυ της Παρασκευής σε σύσκεψη μαζικών φορέων στο Αιγάλεω.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των φορέων, σημείωσε ότι «ανέδειξαν με πολύ ζωντανό τρόπο τα προβλήματα που βασανίζουν τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και στο Αιγάλεω».

Είπε ότι «την επομένη των ευρωεκλογών, στις 10 Ιούνη, το αντιλαϊκό κοντέρ δε μηδενίζει, συνεχίζει να γράφει και να φορτώνει βάρη στη λαϊκή οικογένεια».

Όσο και αν προσπαθούν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, "Νέα Αριστερά", Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας «να "βγάλουν λάδι" την πολιτική της ΕΕ που όλοι τους υπηρετούν, η πραγματικότητα φωνάζει: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία βρίσκεται η ΕΕ των μονοπωλίων, των lobbies, της φτώχειας, των πολέμων» υπογράμμισε.

Είπε ότι το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα που αναδείχθηκαν με τις παρεμβάσεις, όπως η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των δημοσίων νοσοκομείων στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, η ΝΔ «τολμάει να μιλάει για στήριξη της Υγείας όταν έχει περάσει τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία, βάζοντας τιμοκατάλογο στη ζωή μας με την παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγείας και την ίδια στιγμή παραμένουν κλειστά τα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Λοιμωδών στη γειτονιά σας».

«Διαφημίζει την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά κρύβει ότι αυτά πάνε σε μεγαλοεργολάβους για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ούτε ένα ευρώ δεν δίνουν αυτά τα προγράμματα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, για σύγχρονο εξοπλισμό» πρόσθεσε.

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, και τα άλλα κόμματα «αποδέχονται την Υγεία - εμπόρευμα, τη λογική του "κόστους- οφέλους" που διαπερνά τη στρατηγική της ΕΕ και στην Υγεία», ενώ «αντίστοιχη είναι και η πολιτική τους στην Παιδεία».

«Επιβεβαιώνεται και από την πείρα των μεγάλων "μετώπων" στην περιοχή σας, ότι τα περίφημα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, που ματώνει ο λαός μας για να τα πληρώσει, αφορούν στα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών και όχι τις ανάγκες της εργατικής- λαϊκής πλειοψηφίας» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας σημειώνοντας ότι «δεν αντιμετωπίζεται όταν οι μισθοί στο δημόσιο παραμένουν 40% κάτω από το 2009 και στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτω από 15% σε σχέση με το 2011».

«Η ακρίβεια θα ροκανίζει το εισόδημα όσο οι φόροι στα ήδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης παραμένουν άθικτοι για να μπορεί να περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης για τα πλεονάσματα. Και φυσικά, όσο η κερδοφορία των ομίλων, ανάμεσά τους και των σούπερ μάρκετ, παραμένει στο απυρόβλητο.

Και έρχονται από πάνω τα πανάκριβα ενοίκια και οι "πράσινοι" φόροι, η "απελευθέρωση" της αγοράς ενέργειας, η συνολική απογείωση της φορολογίας, ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούµενους, επαγγελµατοβιοτέχνες και τους ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, που τους οδηγεί ουσιαστικά στο λουκέτο» πρόσθεσε.

«Απέναντι βρίσκεται το ΚΚΕ, που έχει καταθέσει πρόταση νόμου και δεκάδες ερωτήσεις σχετικά με τα ζητήματα των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών» είπε σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση όπως έκαναν και τα άλλα κόμματα, αρνείται το αφορολόγητο όριο στους ελευθεροεπαγγελματίες 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 5000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, αλλά εξασφαλίζει εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, απαλλαγή των στρατηγικών επενδυτών για κάποια χρόνια.

«Ας κάνουν έστω το ελάχιστο: Ας καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και τους φόρους στην ενέργεια. Θα είναι μια ανάσα!» τόνισε.

Είπε ότι «την ίδια στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες που ζουν και δουλεύουν στο Αιγάλεω έρχονται αντιμέτωποι με την ένταση της εκμετάλλευσης, την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την εντατικοποίηση, τη δουλειά 13 ώρες, την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, την τηλεργασία, τη δουλειά σε πλατφόρµες χωρίς εργασιακά δικαιώματα, την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

«Έρχονται αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με τις απολύσεις, όπως οι εργάτες κι εργάτριες της "Γιούλα"» συμπλήρωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο εργοστάσιο αυτό.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανεπάρκεια των υφιστάμενων, πολλών, μεταξύ αυτών, κακοσυντηρημένων, εγκαταστάσεων που δεν μπορούν να καλύψουν τις αντικειμενικές λαϊκές ανάγκες των αθλητικών και πολιτιστικών-εξωραϊστικών συλλόγων του Αιγάλεω και πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις για δημόσιες, δωρεάν αθλητικές υποδομές για όλους με επαρκή στήριξη από το κράτος, γενναία αύξηση των επιχορηγήσεων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, και την στήριξη των εθνικοτοπικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι το ΚΚΕ «μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας, δηλαδή του λαού στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ».

«Όχι μόνο γιατί ο λαός μας γίνεται στόχος αντιποίνων, αλλά και γιατί αυτή η εμπλοκή κοστίζει πολύ ακριβά στον λαό μας» πρόσθεσε.

«Στις 10 του Ιούνη το αντιλαϊκό κοντέρ θα συνεχίζει να γράφει και να προσθέτει νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες. Νέα βάρη για τους λαούς γράφουν με κεφαλαία γράμματα οι αποφάσεις, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις της ΕΕ, που όλοι μαζί ψηφίζουν και μετά υλοποιούν είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Νέα βάρη ετοιμάζεται να φορτώσει στο λαό και η κυβέρνηση της ΝΔ, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης επιμένει να ζητάει μια νέα "λευκή επιταγή" για να ολοκληρώσει τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι «ο λαός μπορεί με δυνατό ΚΚΕ να «κόψει τη φόρα» στην κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και σε εκείνες τις δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στο σύστημα είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση».

«Στις 10 του Ιούνη χρειαζόμαστε δυνατό το ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρωβουλή, στη Βουλή και κει που τελικά ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα» υπογράμμισε, καταλήγοντας την ομιλία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.