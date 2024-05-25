Του Αντώνη Αντζολέτου

Το τελευταίο debate των πολιτικών αρχηγών πριν από τις ευρωεκλογές πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή. 15 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες οι ισορροπίες, όπως έχουν αποτυπωθεί τους τελευταίους μήνες, δεν έχουν αλλάξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια έβγαλε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας τη σιγουριά και τον αέρα της πρωτιά που κατέχει. Επικεντρώθηκε στο θέμα της ακρίβειας και στις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αποφεύγοντας να απαντήσει στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης για τη δικογραφία για τα Τέμπη που έφτασε στη Βουλή, τις υποκλοπές, τις διαρροές των email από το υπουργείο Εσωτερικών ακόμα και για τα ελληνοτουρκικά. Η πλειοψηφία μπορεί και καθορίζει την πολιτική ατζέντα και αυτό ήθελε να το κάνει σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός στις δυο ομιλίες του, αφού δεν τριτολόγησε, επέλεξε κατά διαστήματα τον αντίπαλο του απαντώντας όχι μόνο στον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκρούστηκε για άλλη μια φορά τόσο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Στη «μάχη» μεταξύ των δυο «μεγάλων» της αντιπολίτευση η «ζυγαριά» έγειρε περισσότερο υπέρ του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε πολλά ερωτήματα στον πρωθυπουργό κάνοντας «ταμείο» στη δευτερολογία του για τις απαντήσεις που δεν πήρε. Παρεμβάσεις έκανε και ο Στέφανος Κασσελάκης εκτός Βουλής στον ΔΕΔΔΗΕ όπου βρέθηκε, αλλά και μέσω των social media. Η σύγκρουση κυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε στην κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συζήτηση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Η γαλάζια παράταξη επιχειρεί για άλλη μια φορά να χρεώσει στον ΣΥΡΙΖΑ το «σύνδρομο του προγράμματος της Θεσσαλονίκης» μια τακτική που έχει αποδειχθεί πως έχει απήχηση. Η φέτα και το λάδι αποτέλεσε πεδίο σφοδρής κόντρας γεγονός που μαρτυρά πως η μάχη της καθημερινότητας θα είναι σκληρή το λίγο διάστημα που απομένει. Μισό κιλό ή ένα κιλό τυρί ή ελαιόλαδο κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση έγιναν «μαλλιά κουβάρια» στη Βουλή, αλλά και εκτός με ανακοινώσεις.

Στο σύνολο τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιστεύουν πως το αδύναμο σημείο του Μαξίμου σε αυτή την εκλογική κούρσα είναι η ακρίβεια στην αγορά. Εκεί θα επικεντρώσουν στις περιοδείες που θα οργανώσουν συγκροτώντας ένα άτυπο μέτωπο. Κατά πολλούς αυτό είναι το «κλειδί» προκειμένου να προσέλθουν στις κάλπες απογοητευμένοι ψηφοφόροι και παράλληλα να ενισχυθεί η ψήφος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Ακόμα και από υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να χτυπήσουν ένα «καμπανάκι» στο κόμμα τους που δεν θα κοστίσει την εξουσία.

Εκτός Ολομέλειας πλέον οι αρχηγοί παίρνουν το παιχνίδι πάνω τους επικεντρώνοντας το επόμενο διάστημα σημαντικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής όπου βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας. Θα προγραμματιστούν οι διακαναλικές συνεντεύξεις των επικεφαλής των κομμάτων, ενώ τα επιτελεία ήδη προετοιμάζουν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

