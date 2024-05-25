Του Γιάννη Ανυφαντή

Πολλαπλές διακοπές, φαρμακερές αντεγκλήσεις, αλλά και μηνύματα προς τα ακροατήρια των ψηφοφόρων τους, περιλάμβαναν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών κατά την χθεσινή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή, με τους εννέα προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, δύο μόλις εβδομάδες πριν το άνοιγμα της ευρωκάλπης. Η συζήτηση, που διήρκησε πάνω από εννέα ώρες, ξεκίνησε με την αγόρευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ολοκληρώθηκε, μετά από δύο κύκλους ομιλιών όλων των αρχηγών των κομμάτων, με την βεντάλια να ανοίγει, και εκτός της ακρίβειας, στο τραπέζι να μπαίνουν όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, με την συνεδρίαση να λαμβάνει χαρακτηριστικά ενός άτυπου debate.

Μητσοτάκης: Υποχρέωση να αφήσουμε οριστικά πίσω τη χρεοκοπία

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής απέκρουσε τα αντιπολιτευτικά πυρά περί «ακρίβειας Μητσοτάκη», καταρρίπτοντας έναν προς έναν τους μύθους που – κατά τον ίδιο – καλλιεργεί η αντιπολίτευση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει ότι η αναμέτρηση με το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί απόλυτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. «Η πρώτη μου υποχρέωση απέναντι στη χώρα είναι να αφήσω οριστικά πίσω μας την χρεωκοπία και αυτό σημαίνει τελικά σύγκλιση με Ευρώπη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δευτερολογία του, περνώντας στην αντεπίθεση κατά των μέτρων για την οικονομία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο «κάδρο» τόσο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κυριάκο Βελόπουλο αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«45 δις ευρώ, την τετραετία στοιχίζουν αυτά που τάζετε. όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Αυτά που εισηγείστε συνεπάγονται μόνο μία λέξη: Χρεοκοπία και μάλιστα χωρίς επιστροφή», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης στρέφοντας τα βέλη του προς την Κουμουνδούρου, με τον ίδιο να απαντά και στις αιτιάσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, περί απόκλισης της χώρας από την Ευρώπη: «Ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος ενός νέου Ταμείου Ανάπτυξης σήμερα στην Ευρώπη κ. Ανδρουλάκη; Είναι ο κ Σολτς. Ασχοληθείτε λοιπόν να πείσετε τους ομολόγους σας της Γερμανίας και ελάτε μετά να μας εξηγήσετε αν αποκλίνει η χώρα μας. Η κα Μέρκελ συμφώνησε στο ταμείο ανάκαμψης, ο κ. Σολτς σήμερα διαφωνεί».

Κατά την έναρξη της δευτερολογίας του πάντως, αναφέρθηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2015, σηκώνοντας το γάντι που του είχε πετάξει λίγα λεπτά νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επωμιστήκαμε τότε το πολιτικό κόστος για να διορθώσουμε τα λάθη των κκ Τσίπρα και Βαρουφάκη. Μας λέτε με πολύ πάθος πως εσείς δημοκρατικά εκπροσωπείτε τους πολίτες, θυμάμαι όμως ότι εσείς περιφρονήσατε τους δικούς σας ψηφοφόρους και αλλάξατε την σειρά εκλογής των υποψηφίων σας»

Κριτική εφ' όλης της ύλης από την αντιπολίτευση

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων από την ακρίβεια και την οικονομία, μέχρι τα εθνικά θέματα και τα ζητήματα κράτους δικαίου άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απαντήσει, αν θα στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά και την διαβίβαση σχετικής δικογραφίας στη Βουλή. Αναφερόμενος στην οικονομία, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «αριστεία πρωτιάς» στην ακρίβεια, καλώντας τη ΝΔ να μειώσει τα χρήματα που οφείλει το κόμμα: « αν είστε τόσο προσηλωμένη στην δημοσιονομική πιστότητα, τα 500 εκατ δανεικά και αγύριστα του κόμματός σας γιατί δεν τα μειώνετε; Για απόκλιση από την Ευρώπη κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως τα μέτρα για την οικονομία είναι αναποτελεσματικά, χαρακτηρίζοντας "όπλο τελικής καταφυγής" την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. "Η επιστολή στην Επιτροπή για την τιμολόγηση των πολυεθνικών είναι ομολογία αποτυχίας", τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τα παπούτσια με τον «ροζ» ήλιο

Τα νέα παπούτσια πάντως της ΝΔ αποτέλεσαν νέο πεδίο τριβής με την Χαριλάου Τρικούπη, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ανοίξει την τοποθέτηση του με αναφορά σε αυτά: «Περίμενα σήμερα να έρθει ο Πρωθυπουργός στην αίθουσα του Κοινοβουλίου με τα νέα του παπούτσια, αλλά απ’ ότι φαίνεται δεν μπήκε στον πειρασμό». «Εσείς μας δώσατε πρώτοι την ιδέα με τα παπούτσια με τον πράσινο ήλιο. Αν ήθελα όμως να σχεδιάσω σήμερα ένα παπούτσι για το ΠΑΣΟΚ του 2024 όπως εκφράζεται από τη Βουλή από εσάς, θα σχεδίαζα ένα παπούτσι με τον ήλιο αλλά ο ήλιος θα ήταν ροζ», τόνισε ο πρωθυπουργός, καταλογίζοντας ταύτιση στο ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

