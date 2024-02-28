Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μία παράδοξη αντιστροφή ρόλων δημιουργεί η πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, με την αντιπολίτευση και ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ από το ρόλο του "ελεγκτή" να παίζουν "άμυνα" είτε λόγω των εσωκομματικών τους εξελίξεων, όπως συμβαίνει στην Κουμουνδούρου, είτε λόγω αλλαγής στάσης από πάγιες θέσεις, όπως στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Πειραιώς και Μέγαρο Μαξίμου στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ επισήμως δεν εμπλέκονται στα εσωκομματικά του, ωστόσο δεν παραβλέπουν τη θεσμικό "κενό" που προκαλεί η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση με "τα του οίκου τους" αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μπει ευθέως στο στόχαστρο της κυβέρνησης, εξαιτίας της αλλαγής στάσης σε μία κομβική μεταρρύθμιση, για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, προκαλώντας ένα σκληρό "μπρα ντε φερ" μεταξύ τους.

Εκείνο που "χρεώνουν" στη Χαριλάου Τρικούπη και στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι επιλέγει να πάει κόντρα στη διαχρονική θέση του κόμματος για το ζήτημα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αλλάζοντας αιφνιδιαστικά θέση, λίγο πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Άλλωστε αυτό που επισημαίνουν και υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη είναι αφενός ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπερθεμάτιζαν το προηγούμενο διάστημα για την ανάγκη της μεταρρύθμισης΄, ενώ παράλληλα αναφέρονται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2006, είχε προτείνει στην τότε αναθεωρητική Βουλή, τη λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων, τασσόμενος υπέρ της αναθεώρησης του σχετικού άρθρου 16 του Συντάγματος η οποία ποτέ, εν τέλει, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για την αλλαγή του.

"Εμείς προχωράμε μπροστά με ακόμη μια αυτονόητη μεταρρύθμιση που διορθώνει ακόμη έναν ελληνικό εξαιρετισμό" σχολίασε με ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, βάλλοντας παράλληλα κατά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης για το θέμα των Πανεπιστημίων.

Ο κ. Σκέρτσος έκανε λόγο για στρουθοκαμηλισμό τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ότι "η διαρκώς επαμφοτερίζουσα στάση των αρχηγών τους είναι ακόμη ένα παράδειγμα που εξηγεί τόσο τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης όσο και γιατί αυτονόητες μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα στη χώρα μας, δημιουργώντας συνθήκες υστέρησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη".

Το Μέγαρο Μαξίμου συνδέει μάλιστα τη στάση των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης και με τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς και τακτικισμούς, στον αγώνα διεκδίκησης υποστηρικτών και ψηφοφόρων από την ίδια δεξαμενή. Ειδικότερα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτιμάται ότι επιδιώκει να καλύψει το κενό που φαίνεται να δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των εσωκομματικών του τριγμών, αλλά το μόνο που πετυχαίνει είναι η δημιουργία ενός "πράσινου ΣΥΡΙΖΑ" όπως χαρακτήρισε τη στάση Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. "Μιλάμε πλέον για τη δημιουργία ενός «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ». Οι πολίτες έχουν απορρίψει τη μηδενιστική λογική, έχουν απορρίψει το «όχι σε όλα». Για κάποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να το επαναφέρει με άλλο φόντο. Δικαίωμά του. Η χώρα, όμως, θα προχωρήσει μπροστά" σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.