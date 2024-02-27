Την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για «το έγκλημα των Τεμπών», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος επαναλαμβάνει την δέσμευσή του προς του συγγενείς των θυμάτων ότι θα είναι πάντα στο πλευρό τους και δεσμεύεται ότι «η Προοδευτική παράταξη, θα καταργήσει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών».

«Πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα, οι πολιτικοί να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους» αναφέρει στο Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προαναγγέλλοντας ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τις ευθύνες της χώρας, θα καταργήσει άμεσα το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Πριν από έναν χρόνο ζήσαμε το κρατικό έγκλημα των Τεμπών.

Έχω υποσχεθεί στις οικογένειες των θυμάτων ότι θα είμαι πάντοτε στο πλευρό τους.



Πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα, οι πολιτικοί να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους.



