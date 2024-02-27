Λογαριασμός
Οι αλλαγές του Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ - Οι επικρατέστεροι για το εκτελεστικό γραφείο

Τι θα γίνει με την Όλγα Γεροβασίλη - Στη λίστα για την ευρωβουλή η Δώρα Αυγέρη - Αναζητείται διάδοχος εκπρόσωπος Τύπου

Στέφανος Κασσελάκης

Αλλαγές στη σύνθεση των οργάνων ετοιμάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ενόψει και των επερχόμενων ευρωεκλογών.

Αρχής γενομένης από το Εκτελεστικό Γραφείο, οι επικρατέστεροι φαίνεται πως είναι ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, συν τον Σωκράτη Φάμελλο, τη Θεοδώρα Τζάκρη και τη Δώρα Αυγέρη.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό αφορά την Όλγα Γεροβασίλη και το αν θα της προταθεί να καταλάβει μία θέση στο εκτελεστικό γραφείο.

Όσον αφορά στον εκπρόσωπο Τύπου, η Δώρα Αυγέρη θεωρείται δεδομένο ότι θα συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών. Ήδη αναζητείται διάδοχος και δη εκτός εκτός του κομματικού πυρήνα.

Ένα ακόμη μεγάλο ερωτηματικό, είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τους δύο γραμματείς του κομματος, τη Ράνια Σβίγκου και τον Γιώργο Βασιλειάδη. Αν αποχωρήσουν, ο Στέφανος Κασσελάκης θα πρέπει να αναζητήσει νέα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να προτείνει και νέα πολιτική γραμματεία.


 

