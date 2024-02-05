Την αυξημένη συναίνεση για το νομοσχέδιο με το οποίο θα θεσμοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων επιβεβαιώνουν οι αρχικές τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων στη συζήτηση που ξεκίνησε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Συγκεκριμένα, από τις δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων υπέρ του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά παρά τις ενστάσεις τους ως προς επί μέρους ζητήματα, όπως επίσης και η Πλεύση Ελευθερίας. Αντίθετα, καταψηφίζουν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.

Συρεγγέλα: Για εμάς γονιός σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει μόνο πατέρας και μητέρα

Η εισηγητής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο αποτελεί ακόμα μία μεταρρυθμιστική τομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και επισήμανε ότι με την ψήφισή του η Ελλάδα καθίσταται η 37η χώρα που την εισάγει στο εθνικό δίκαιο.

Όπως ανέφερε η κυρία Συρεγγέλα, αυτό γίνεται χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, αλλά μόνο με τις άκρως απαραίτητες προσαρμογές στον Αστικό Κώδικα, στην εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, που συνοψίζονται σε 15 άρθρα, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και να προστατεύονται τα αυτονόητα για μία δημοκρατική κοινωνία συμφέροντα των παιδιών που ανατρέφονται σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Κατά την εισήγησή της, διευκρίνισε «τι κάνει και τι δεν κάνει» το σχέδιο νόμου και ως προς την πρώτη ενότητα των σημείων που ρυθμίζει σημείωσε ότι: Πρώτον, εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, δηλαδή πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, και δεύτερον, προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Ως προς τα σημεία που δεν υπεισέρχεται το σχέδιο νόμου, η εισηγήτρια της ΝΔ κατέστησε σαφές ότι το σχέδιο νόμου δεν επεκτείνει το δικαίωμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρένθετη μητρότητα στα ζευγάρια ανδρών και δεν κάνει καμία αναφορά σε «γονέα 1» ή «γονέα 2», «αφού για εμάς ξεκάθαρα γονιός σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει μόνο πατέρας και μητέρα», όπως είπε.

«Τι είναι, όμως, τελικά αυτό που μας προβληματίζει τόσο; Το ότι πλέον εάν ένα παιδί ανατρέφεται από ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο αναγνωρισμένος γονέας, το παιδί δεν θα πάει σε ίδρυμα ή σε μακρινούς συγγενείς, όπως γίνεται σήμερα, αλλά θα παραμείνει στην οικογένειά του, με τον άνθρωπο που για το παιδί είναι ο άλλος γονέας του, αλλά για τον νόμο και την κοινωνία σήμερα είναι αόρατος;», διερωτήθηκε και συνέχισε θέτοντας τα ερωτήματα τα οποία και απαντά το νομοθέτημα: «Δεν πρέπει όταν ένα παιδί ζει με ένα ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας, το παιδί να μην στερηθεί τα κληρονομικά δικαιώματά του; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να νομιμοποιείται να πάρει αποφάσεις για την εκπαίδευση και για την υγεία του, να μπορεί να το φροντίσει εάν μπει στο νοσοκομείο; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι και το ζευγάρι χωρίσει, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να έχει υποχρέωση διατροφής για το παιδί και να μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του;».

«Γιατί αυτές τις έννομες σχέσεις και αυτές τις καταστάσεις, που υπάρχουν στην κοινωνία μας, αποσκοπεί να ρυθμίσει το νομοσχέδιο», πρόσθεσε η κ. Συρεγγέλα δίνοντας ταυτόχρονα και τις απαντήσεις για τα ζητήματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο.

«Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζουμε μία υπάρχουσα κατάσταση. Θέτουμε ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό δίχτυ κυρίως για τα παιδιά. Ένας άντρας ή μία γυναίκα μπορούν κατά μόνας να υιοθετήσουν. Και μπορούν να συζούν ή να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης με όποιον ή όποια θέλουν και να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Επομένως, εμείς τώρα σηκώνουμε το χαλί, βγάζουμε αυτήν τη θολή κατάσταση στην επιφάνεια και θεσμοθετούμε έχοντας ως θεμέλια της συζήτησης την ισότητα των πολιτών και την προστασία των παιδιών», υπογράμμισε συμπερασματικά η εισηγήτρια της ΝΔ.

Ακρίτα (ΣΥΡΙΖΑ): Σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας

«Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί το δίκαιο. Να γίνει το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί επιτέλους το Σύνταγμα, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, χωρίς αστερίσκους» ανέφερε η κυρία Έλενα Ακρίτα για να επισημάνει σε άλλο σημείο πως «Έστω και με σημαντική καθυστέρηση το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική αλλαγή για την χώρα μας».

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως στα δικαιώματα δεν υπάρχει αντίθετη άποψη και δημοψηφίσματα και πρόσθεσε «καμία σκοταδιστική αντίληψη και μεσαίωνας δεν θα μας γυρίσει πίσω. Δεν κατοχυρώνουμε δικαιώματα για κάτι που θα έρθει. Κατοχυρώνουμε δικαιώματα για κάτι που υπάρχει».

Παράλληλα ζήτησε να αντικατασταθεί ο όρος «ομόφυλων» ζευγαριών στη διάταξη για τον γάμο και να αντικατασταθεί με τον όρο άτομα «ανεξαρτήτως φύλου», ενώ υποστήριξε πως πρέπει να επιτραπεί η παρένθετη μητρότητα.

Τέλος, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «δεν αποτελεί Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για την κυβέρνηση. Δεν θα προσφέρει εξιλέωση για τις παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου».

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Η απουσία νομοθετικής αναγνώρισης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομόφυλες οικογένειες

«Καμία θρησκεία δεν μπορεί να επιβάλλει στο κράτος τι θα ορίζει ως πολιτικό γάμο. Η ελευθερία δύο ενηλίκων να συνάπτουν γάμο δεν έχει επίπτωση στις ελευθερίες άλλων ανθρώπων. Δεν προσβάλλει καμία και κανέναν» είπε ο κ. Χρηστίδης κατά την ομιλία του ο οποίος κινήθηκε σε γραμμή στήριξης του νομοσχεδίου

«Η οικογένεια δεν εξαντλείται στην επόμενη παραδοσιακή οικογένεια. Αυτό που μάθαμε ως πατέρας μητέρα και παιδιά. Υπάρχουν και οικογένειες με έναν μόνο γονέα, οικογένειες χωρίς παιδιά. Οικογένειες ομόφυλων, με ή χωρίς παιδιά.

Η απουσία νομοθετικής αναγνώρισης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα. Η οικογένεια και ελληνικός πολιτισμός δεν διαλύθηκαν επειδή οι γυναίκες κράτησαν το επίθετο τους. Επειδή εργάζονται έξω από το σπίτι», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την τεκνοθεσία είπε: «Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση τεκνοθεσίας από κοινού όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Παραμένει ωστόσο ίδιο το πλαίσιο κριτηρίων για να εγκριθούν τα αιτήματα». Απαντώντας δε σε όσους υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών θα υφίστανται σχολικό μπούλινγκ είπε:

«Από ποιους θα δέχονται το μπούλινγκ; Από ποιων τα παιδιά; Και θα δεχθούμε την βία και τον σχολικό εκβιασμό ή μήπως πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουν τα ντροπιαστικά αυτά φαινόμενα;».

Δάγκα (ΚΚΕ): Όχι στην εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας

Την πόρτα για την εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας ανοίγει το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το ΚΚΕ με την κυρία Παρασκευή Δάγκα να προσθέτει ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού, δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με τη μητέρα και τον πατέρα.

Η βουλευτής του Περισσού εξηγώντας τους λόγους που το κόμμα της καταψηφίζει τις ρυθμίσεις είπε: «Αυτή η ανάγκη έχει αντικειμενική βάση την αλλησυμπληρούμενη σχέση μητρότητας πατρότητας και προφανώς αυτή η σχέση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας και τη βιολογική σχέση ανδρικού και γυναικείου οργανισμού στην αναπαραγωγή του είδους», είπε η κυρία Δάγκα και υπογράμμισε ότι η βάση της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα του παιδιού.

«Διαμορφώθηκε μια κάλπικη διαχωριστική γραμμή. Ότι δηλαδή όποιος συμφωνεί με το νομοσχέδιο είναι προοδευτικός και όποιος διαφωνεί είναι με την Ακροδεξιά και την Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια σας να συσκοτίσετε το πραγματικό σας κίνητρο», είπε ο ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκει να ξεπλύνει την αντιλαϊκή της πολιτική ιδιαίτερα στη συνείδηση της νεολαίας, διότι την ίδια ώρα φέρνει απανωτά νομοσχέδιο που τσακίζουν κάθε κοινωνικό της δικαίωμα, όπως το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Είναι πρόκληση η προσπάθεια που γίνεται να ταυτίζεται η επιστημονική θέση του ΚΚΕ, που περιλαμβάνει και την ταξικότητα, με την αναχρονιστική σκοταδιστική τοποθέτηση της Εκκλησίας, για να κρυφτεί η συντηρητική λογική του νομοσχεδίου, που υπερασπίζεται την πυρηνική οικογένεια ως θεμελιακή οικονομική κοινωνική μονάδα, που απλώς θέλετε να την επεκτείνετε και σε άλλες μορφές συμβίωσης», είπε η Βιβή Δάγκα και αναρωτήθηκε: «τι σχέση έχει το ΚΚΕ, που έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες ενάντια στην κοινωνική απομόνωση ανθρώπων με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας, με την Εκκλησία που θεωρεί την ομοφυλοφιλία ως αμάρτημα; Τι σχέση έχει το ΚΚΕ που υποστηρίζει την ισότιμη ελεύθερη συμβίωση δύο ανθρώπων, χωρίς οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό, τι σχέση έχουν οι πρωτοποριακές του θέσεις για τον παρωχημένο θεσμό του γάμου, με τη θέση της Εκκλησίας ότι ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών αντιβαίνει στη δοσμένη από τον Θεό, συμπληρωματικότητα, άνδρα και γυναίκας και στο δοσμένο από τον Θεό θεσμό του γάμου;».

Σαράκης (Ελληνική Λύση): Θέλουμε τα παιδιά να έχουν μητέρα και πατέρα και όχι γονείς νούμερα

Για παραβίαση του Συντάγματος μίλησε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης. «Οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 21 του Συντάγματος που αναφέρει ότι η οικογένεια είναι θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του Έθνους» είπε για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Η αλυσίδα κυοφορίας, τοκετός, γέννηση, φροντίδα δεν είναι τεχνικές διαδικασίες. Ο γάμος και η οικογένεια είναι θεσμοί κοινωνικοί. Τα περί υιοθεσίας από ζευγάρια που δεν έχουν μητρικό πρότυπο άγουν προς λάθος κατεύθυνση. Αποτελούν μοντερνισμό της Δύσης που παρακμάζει. Ο γάμος είναι ένωση ετερόφυλων προσώπων γιατί από την φύση του οδηγεί στην αναπαραγωγή».

«Η Ελληνική Λύση είναι κάθετα και βροντερά αντίθετη στο νομοσχέδιο. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν γονείς, μητέρα και πατέρα και όχι αφύσικα γονέας; 1 και 2. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν γονείς και όχι γονείς νούμερα».



Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά): Ημέρα νίκης για τα κινήματα

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα νίκης για τα κινήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας» είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση προς την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.

«Έχουμε ακούσει σήμερα πάρα πολλά μαργαριτάρια. Δεν μας προκαλούν προβληματισμό όταν ακούγονται από την άκρα δεξιά όπως η Ελληνική Λύση. Όταν όμως ακούγονται από το ΚΚΕ μας προκαλούν» είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο μοναδικός λόγος που κάποιος αρνείται την υπερψηφίσει είναι γιατί θεωρεί κατώτερης ηθικής θέσης τη σχέση ομόφυλων ζευγαριών. Καμία άλλη δικαιολογία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το ΚΚΕ που μιλά σήμερα για βιολογική συμπληρωματικότητα», ανέφερε.



Δημητριάδης (Σπαρτιάτες): Όχι στο νομοσχέδιο

Την αντίθεσή του με το νομοσχέδιο εξέφρασε και ο αγορητής των Σπαρτιατών Πέτρος Δημητριάδης.

«Σκοταδισμός είναι να πηγαίνεις σε τόπο λατρείας και να γράφεις προσβλητικά συνθήματα. Αυτό είναι σκοταδισμός και μισαλλοδοξία», είπε ο ίδιος.

Αποστολάκης (Νίκη): Ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα

«Όχι μόνο θα καταψηφίσουμε αλλά ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα για να τοποθετηθεί ο λαός που δεν ρωτήθηκε προεκλογικά. Η θέση της κυβέρνησης ότι τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα δείχνει τον αυταρχισμό της» υποστήριξε ο αγορητής της Νίκης Γιώργος Αποστολάκης.

Ο ίδιος έσπευσε παράλληλα να διευκρινίσει πως «η Νίκη και οι άνθρωποι της με την αντίθετη θέση μας δεν αντιμαχόμαστε όσους αποκλίνουν σεξουαλικά από την ευλογημένη σχέση. Τους αγαπούμε ως εικόνες Θεού». Ο ίδιος εκτίμησε δε ότι το «τόξο των δικαιωματιστών» θα προωθήσουν και τον «πολυπρόσωπο γάμο».

Μπιμπίλας (Πλεύση Ελευθερίας): Επικροτούμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο

«Επικροτούμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο και επικροτούμε την νομική προστασία των οικογενειών ώστε να υπάρξουν δικαιώματα στις γκέι οικογένειες και στα παιδιά τους» ανέφερε ο κ. Σπύρος Μπιμπίλας εκφράζοντας την θετική στάση της Πλεύσης Ελευθερίας στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Ο ίδιος σημείωσε βέβαια πως «η κυβέρνηση έφερε το νομοσχέδιο για λόγους αποπροσανατοπλισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα» και επανέλαβε: «Εμείς είμαστε εδώ και υποστηρίζουμε και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Είμαστε παιδιά του ίδιου σύμπαντος και απόλυτα φυσιολογικοί . Του ίδιου Θεού για όσους ενστερνίζονται αυτή την διάσταση».

Πηγή: skai.gr

