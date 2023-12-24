Σκέρτσος: Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα

Τον κυβερνητικό οδικό χάρτη για το 2024 ξεδιπλώνει, με κάθε λεπτομέρεια,σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο οποίος ήταν, άλλωστε, εκείνος ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για τη χρονιά που φεύγει.

Υπό το γενικό πρίσμα, ότι στην 2η τετραετία της κυβέρνησης, «είμαστε αποφασισμένοι» να υλοποιήσουμε όλες τις τολμηρές, αλλά αυτονόητες - όπως σημειώνει - αλλαγές, που απέφυγαν να υλοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών, προϊδεάζει για τα μεγάλα θέματα που θα ανοίξει η κυβέρνηση το νέο έτος: Αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υγεία και δικαιοσύνη, αγορά εργασίας και ψηφιοποίηση, καθώς και διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, αυξήσεις σε μισθούς - συντάξεις Vs ακρίβεια είναι ένα άλλο θέμα που θίγει. Ενώ για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ξεκαθαρίζει: «Αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού, και προεκλογικά και μετεκλογικά, ότι θα εφαρμόσουμε τη στρατηγική για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

