Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη πυροδότησαν σύμφωνα με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ οι πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος χαρακτήρισε «ηττημένο» τον αντίπαλο του Μπελέρη στον δήμο Χιμάρας, Γκέργκι Γκόρο.

«Ενημερωτικά sites στην Αλβανία εδώ και δυο τρεις ώρες κάνουν λόγο για την παραίτηση του ηττημένου δημάρχου στις εκλογές της 14ης Μάϊου του κ. Γκόρου, έχει υποβάλλει την παραίτησή του χθες βράδυ στον Περιφερειάρχη Αυλώνα» επισήμανε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο βουλευτής Χειμάρρας Βαγγέλης Ντουλές.

Ο ελιγμός Ράμα συνοδεύτηκε ωστόσο από την τοποθέτησή του ότι ο Φρέντη Μπελέρης δεν μπορεί να ορκιστεί δήμαρχος, εάν δεν απαλλαγεί αμετάκλητα από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Αυτό ούτε η απόφαση του δικαστηρίου το λέει, ούτε οι διεθνείς συμβάσεις, ούτε το Στρασβούργο, πουθενά δεν υπάρχει γραμμένο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, προσβάλλεται το τεκμήριο της αθωότητας» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος του κ. Μπελέρη Γκένι Γκιζάρι.

«Ναι μεν τον θεωρεί εκλεγμένο δήμαρχο, από την άλλη όμως, δεν είναι μόνο ότι δεν του επιτρέπεται να ορκιστεί, ένα καθαρά διοικητικό θέμα είναι και ότι προκαταβάλει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει εάν είναι αθώος ή ένοχος δεν θα ορκιστεί. Εδώ υπάρχει μια ωμή παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας» σημείωσε.

«Ο νόμος δεν του απαγορεύει να ορκιστεί από τη στιγμή που δεν έχει στερηθεί από τον κ. Μπελέρη το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ούτε η ανάκριση, ούτε η δίκη που είναι σε εξέλιξη πληρούν τα δεδομένα στάνταρ μιας κανονικής δίκης. Δεν είναι δίκη που διεξάγεται στη βάση των αποδείξεων, αλλά μια πολιτική δίκη» πρόσθεσε ο δικηγόρος του κ. Μπελέρη.

Όσοι παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι τις αμέσως επόμενες ώρες η κυβέρνηση στην Αλβανία θα προχωρήσει στο διορισμό δημάρχου της αρεσκείας της στη Χειμάρρα.

«Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του σχεδίου του Ράμα που δεν είναι άλλο από το διορισμό ενός δημάρχου, λύση που δεν νομιμοποιείται ούτε από το Σύνταγμα της δημοκρατίας της Αλβανίας» κατήγγειλε ο Βαγγέλης Ντούλες.

Της τοποθέτησης Ράμα είχε προηγηθεί η απόφαση του αλβανικού ειδικού δικαστηρίου να απορρίψει το αίτημα του Φρέντη Μπελέρη να πάρει ολιγόωρη άδεια από τη φυλακή και να μεταβεί συνοδεία αστυνομικών στη Χειμάρρα προκειμένου να ορκιστεί νέος δήμαρχος

«Φαντάζεστε τι αντιξοότητες αντιμετωπίζουμε και πως είναι συναισθηματικά ένας αθώος να είναι στη φυλακή» τόνισε από πλευράς του στον σταθμό μας ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος.

Η επόμενη δίκη για την κατηγορία της διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο Φρέντης Μπελέρης είναι προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου, με την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης

Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστός ο προσωρινός δήμαρχος Χειμάρρας.

Πηγή: skai.gr

