Ειδική άδεια στον Ηλία Κασιδιάρη, ενέκρινε η εισαγγελία Λαμίας ώστε να παραστεί την ερχόμενη Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στην ορκωμοσία της νέας διοικητικής αρχής του δήμου Αθηναίων.

Όπως μεταδόθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, θα λάβει ολιγόωρη άδεια προκειμένου, συνοδεία αστυνομικών να ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος στην τελετή που θα γίνει στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Σύμφωνα με την άδεια της Εισαγγελίας θα επιστρέψει αυθημερόν στις φυλακές Δομοκού όπου κρατείται. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι του έχει διαμηνυθεί πως στην περίπτωση που προβεί σε προκλητική δήλωση, κατά την ορκωμοσία, τότε θα γίνει ανάκληση της πενθήμερης άδειας που έχει εγκριθεί από τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, είχε θέσει υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου για δήμαρχος Αθηναίων, οπότε και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στο νέο δημοτικό συμβούλιο.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επικυρώσει την υποψηφιότητα του καταδικασμένου Κασιδιάρη –παρά τις προσπάθειες αποκλεισμού που είχαν γίνει– για συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 2014 επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη, όταν ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος ενώ ήταν προφυλακισμένος για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Τότε στο αμφιθέατρο του Ραδιοσταθμού 9,84 στο Γκάζι, είχε φθάσει με αστυνομική συνοδεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.